Когда 19 марта начались продажи долгожданной игры Crimson Desert, оказалось, что её нельзя запустить обладателям видеокарт Intel. Разработчики советовали игрокам давать заявки на возврат средств, что внесло вклад в поначалу достаточно противоречивые отзывы об этой игре.
Помимо игроков, разочарована была и сама Intel. По словам её представителей, они неоднократно обращались к разработчикам из Pearl Abyss с просьбой протестировать её видеокарты в игре.
Негативная реакция заставила создателей игры выпустить заявление о том, что поддержка видеокарт Intel Arc будет добавлена. Это произошло вместе с недавним релизом драйвера Game On "32.0.101.8629 WHQL".
Первые пользователи уже рассказали о возможности запустить игру, по большей части на карте Arc B580. При этом некоторые говорят о наличии графических сбоев. У кого-то наблюдаются проблемы с отображением лиц персонажей, у кого-то с обработкой окружающей местности.
Некоторые пользователи утверждают, что у них к сбоям приводит включение технологии AMD FSR. Игра поддерживает FSR 4 и NVIDIA DLSS 4.5, но не Intel XeSS. Не исключено, что этот недостаток будет исправлен в будущих обновлениях.