Благодаря этому у лидирующей на протяжении нескольких недель в категории платных игр Crimson Desert станет ещё чуть больше игроков

Когда 19 марта начались продажи долгожданной игры Crimson Desert, оказалось, что её нельзя запустить обладателям видеокарт Intel. Разработчики советовали игрокам давать заявки на возврат средств, что внесло вклад в поначалу достаточно противоречивые отзывы об этой игре.

Помимо игроков, разочарована была и сама Intel. По словам её представителей, они неоднократно обращались к разработчикам из Pearl Abyss с просьбой протестировать её видеокарты в игре.

Негативная реакция заставила создателей игры выпустить заявление о том, что поддержка видеокарт Intel Arc будет добавлена. Это произошло вместе с недавним релизом драйвера Game On "32.0.101.8629 WHQL".

Изображение: PC Gamer

Первые пользователи уже рассказали о возможности запустить игру, по большей части на карте Arc B580. При этом некоторые говорят о наличии графических сбоев. У кого-то наблюдаются проблемы с отображением лиц персонажей, у кого-то с обработкой окружающей местности.

Некоторые пользователи утверждают, что у них к сбоям приводит включение технологии AMD FSR. Игра поддерживает FSR 4 и NVIDIA DLSS 4.5, но не Intel XeSS. Не исключено, что этот недостаток будет исправлен в будущих обновлениях.