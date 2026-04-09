Анализируя контент пользователей в социальных сетях Meta, данная модель будет выдавать более персонализированные ответы

Компания Meta* в своё время объявила о программе инвестиций в сферу искусственного интеллекта на сумму в миллиарды долларов. В рамках этих инвестиций Meta представляет модель искусственного интеллекта под названием Muse Spark.

Она была создана специально для работы в собственных программных продуктах Meta. Собирая пользовательский контент в социальных сетях вроде Facebook, она выдаёт более точные ответы на запросы. Также разработчики говорят о возможности широкого применения модели в сфере здравоохранения. В её обучении задействовали свыше тысячи врачей, что позволило создать базу ответов относительно вопросов по физической нагрузке и питанию.

В своё время Марк Цукерберг обещал создать персональный сверхинтеллект, так что интеграция социальных платформ в ИИ-сервис является шагом в этом направлении. При этом давление на главу Meta со стороны инвесторов усиливается, поскольку они требуют отчитаться за огромные инвестиции в искусственный интеллект.

Только за минувший год эти инвестиции исчислялись миллиардами долларов. Прошлая модель LLaMA 4 оказалась неудачной, после чего к развитию ИИ приложили ещё больше усилий. Bloomberg называет это одержимостью Цукерберга большими языковыми моделями.

В результате появилась лаборатория сверхинтеллекта, которую возглавил 29-летний Александр Ван. Он пришёл в компанию Meta, получив от Цукерберга инвестиции на сумму $15 млрд для его стартапа ScaleAI, который занимается обработкой данных с целью обучения систем искусственного интеллекта.

Появление Muse Spark становится одним из шагов в попытках догнать ушедших вперёд крупных конкурентов вроде компаний Google и OpenAI.

* - признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.