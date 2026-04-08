Он может дать новую информацию относительно процедуры крещения ранних христиан

В древнем городе Гиппос, который в византийскую эпоху был видным епископским центром, был найден артефакт возрастом 1400 лет. В своё время этот город мог быть единственным христианским городом на берегу Галилейского моря.

Изображение: Майкл Айзенберг / Университет Хайфы

Археологи нашли в крестильном зале мраморный блок, который может рассказать об этапе раннего христианского обряда крещения. В соборе Гиппоса имелось два крестильных зала, для взрослых и для детей. Артефакт был найден во втором из них.

Меньший зал построили после 591 года н. э., он был разрушен землетрясением в 749 году н. э. Таким образом, его возраст составляет около 1400 лет.

Изображение: Майкл Айзенберг / Университет Хайфы

Артефакт представляет собой прямоугольный блок с тремя полусферическими углублениями. В этих углублениях могли храниться масла разных видов, которые применяли во время тройной церемонии крещения с погружением.

Ранние христианские крещения обычно включали два помазания после обряда, поэтому наличие трёх углублений ставит исследователей в тупик. По мнению официальных лиц, известных аналогов этому артефакту не существует.

Изображение: Майкл Айзенберг / Университет Хайфы

Археолог из университета Хайфы Майкл Эйзенберг (Michael Eisenberg) рассказал, что этот объект нашли среди множества литургических предметов, в число которых входил используемый для свечей бронзовый канделябр. По словам археолога, в разных регионах литургические традиции различались и многие из них не были задокументированы в письменных источниках. Последняя находка позволяет лучше узнать о том, как формировался и практиковался обряд крещения в византийской христианской общине Гиппоса.

В прошлом году в этом же городе археологи обнаружили христианское учреждение возрастом 1600 лет по уходу за пожилыми людьми. В июле 2025 года при помощи металлоискателей удалось найти множество ювелирных изделий и золотых монет.