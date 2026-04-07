Каждая пятая жалоба пришла из Москвы и Московской области, более 90% с мобильных устройств

В рунете продолжается череда сбоев, которая на этой неделе началась в понедельник вечером с оператора «Ростелеком». Утром во вторник эстафету проблем подхватили «Госуслуги». Пик жалоб в соответствующих сервисах пришёлся на 07:14 по московскому времени.

11% жалоб пришло из Московской области, ещё 9% из Москвы, поэтому в сумме на столичный регион приходится каждая пятая жалоба. Владимирская и Тульская области делят второе место с 8% жалоб, а замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ со значением 5%.

Изображение: detector404

Чаще всего пользователи говорят о невозможности зайти на сайт и недоступности личного кабинета. Более чем в половине случаев жалуются обладатели мобильных устройств компании Apple, на Android приходится 37,3% жалоб, на Windows их только 10,2%. Судя по этим показателям, основная проблема затрагивает мобильную версию веб-сайта или мобильное приложение «Госуслуг».

Утренние часы считаются одними из наиболее посещаемых на «Госуслугах», поскольку многие пользователи заходят на них для решения вопросов перед началом рабочего дня.