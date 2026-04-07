Благодаря ему удалось раскрыть тайну утраченного рецепта и ритуала раннего бронзового века

В интернете были опубликованы результаты очередного исследования, которое рассказало о найденном в Турции, в Кюллюоба-Хёюк, недалеко от Эскишехира, хорошо сохранившемся хлебе. Это один из старейших найденных образцов хлеба раннего бронзового века, который даёт наиболее чёткий ответ на то, как и зачем люди его изготавливали.

Изображение: Kavak et al. (2026)

Хлеб примерно 3000 года до н. э. нашли у входа в сооружение в процессе раскопок в Кюллюобе. Диаметр буханки равен примерно 12 см. Она была целенаправленно обуглена и запечатана под слоем чистой земли.

Анализ показал использование крупномолотой полбы (Triticum dicoccum), смешанной с небольшим количеством чечевицы (Lens culinaris). Для того времени это был сбалансированный и богатый питательными веществами продукт.

При помощи микроскопического исследования внутри хлеба нашли воздушные полости, из чего был сделан вывод, что тесто было замешано и могло быть ферментировано. Подобные технологии были далеко не у всех общин раннего бронзового века.

Наличие фрагментов зерновой шелухи указывает, что мука не была тщательно просеяна. Хлеб был приготовлен из минимально обработанных ингредиентов, будучи богатым клетчаткой.

В рамках исследования применяли передовые археометрические методы, в том числе сканирующую электронную микроскопию, рамановскую спектроскопию и термический анализ, чтобы воссоздать процесс производства хлеба. Было установлено, что его готовили при температурах более 150-160°C. Это может означать использование печей или тщательно спланированных очагов.

Химический анализ показал наличие углеводов, белков и липидов. Хлеб сохранил большую часть внутренней структуры даже после выпечки.

В итоге делается вывод о том, что хлебопечение в Анатолии в раннем бронзовом веке было развитым и целенаправленным процессом.

Для учёных интерес представляет не только то, как приготовили хлеб, но и почему его нашли там, где нашли. Это могло быть преднамеренное захоронение, связанное с закрытием данного сооружения. Таким образом, хлеб был не только главным продуктом питания, но и символическим объектом, игравшим роль в социальных и ритуальных практиках.