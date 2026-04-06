Это позволит получать точную информацию о возрасте желающего прокатиться

Издание РБК со ссылкой на Минцифры и операторов кикшеринговых сервисов рассказало о возможности появления подтверждения личности в данных сервисах посредством «Госуслуг». В ряде российских регионов вскоре может состояться пробный запуск этой технологии. По словам представителей Минцифры, подтверждение возраста при помощи «Госуслуг» сделает дорожное движение безопаснее.

Сдающие в аренду самокаты сервисы могут использовать «Госуслуги» для подтверждения личности на добровольной основе. Подобная верификация имеется уже в большом количестве работающих в России онлайн-сервисов, таких как «Авито», Wildberries, «Яндекс», Ozon, «ВКонтакте».

Прежде чем интегрировать «Госуслуги», кикшеринги должны обзавестись юридическим обоснованием, чтобы иметь возможность обмениваться данными с Единой системой идентификации и аутентификации. Только потом можно будет начать заниматься техническими вопросами внедрения поддержки «Госуслуг». Процедура получения такого обоснования является достаточно сложной.

Сейчас подтверждение личности пользователей кикшерингов есть только в Москве, но не через «Госуслуги», а через местный портал mos.ru. Это позволяет запрещать аренду самокатов детьми и выявлять нарушителей ПДД.

В результате в 2025 году в Москве заблокировали учётные записи 76 тысяч несовершеннолетних пользователей. Численность аварий с самокатами уменьшилась на 57%, а с участием детей на 72%.

Представители отрасли не ожидают, что подтверждение через «Госуслуги» будет реализовано уже в 2026 году.