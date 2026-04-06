РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
Рекомендации крупным компаниям помогать выявлять использование VPN будет непросто реализовать среди обладателей iPhone

На прошлой неделе появлялась информация о том, что государство порекомендовало крупнейшим российским компаниям поучаствовать в выявлении применяющих VPN пользователей, чтобы потом эти сервисы было проще заблокировать. Процесс должен проходить в три этапа. Сначала будет определяться IP-адрес устройства, с которого пользователь заходит в сервис, и проверяться, российский он или нет. Также этот адрес будет проверяться на предмет нахождения в числе заблокированных Роскомнадзором.

Далее сервис проверяет наличие на устройстве приложения для обхода блокировок. Третьим этапом является проверка использования сервисов VPN на компьютерах под управлением Windows, macOS и других систем.

На втором этапе могут возникнуть трудности при анализе аппаратов iPhone или iPad. Причина в том, что на платформах Apple крайне ограниченный доступ к системным параметрам. Политика конфиденциальности и безопасности американской компании означает изоляцию сторонних приложений, которые не имеют возможности собирать и тем более изменять информацию из других приложений.

Изображение: Gemini

На Android подобных ограничений нет, и классы ConnectivityManager и NetworkCapabilities дают возможность любому приложению запрашивать параметры активной сети. Это позволяет определить применение VPN.

В Минцифры полагают, что трудно будет выявлять VPN, настроенный на пользовательских роутерах. VPN в виртуальных машинах также нелегко обнаружить, как и в случае с использованием прокси-серверов, расположенных у интернет-провайдеров. Режим Split tunneling, когда VPN применяется лишь в работе определённых приложений, затруднит его поиск. Это же относится к сетям доставки контента. Наконец, всё новые сервисы VPN попросту появляются быстрее, чем блокируются IP-адреса.

Российским сервисам не рекомендуется проверять использование VPN на пользовательских устройствах непрерывно, поскольку это приведёт к повышенному расходу трафика и энергии аккумулятора.

#россия #apple #iphone #интернет #минцифры #vpn #блокировки
Источник: rbc.ru
