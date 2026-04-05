Эта находка может пролить свет на древние верования защиты детей от болезней и смерти

Исследователи в Якутии обнаружили редкое захоронение двух собак, которые располагались под опрокинутыми деревянными колыбелями. Эксперты считают, что это был ритуал жертвоприношения, призванный защитить детей от смерти.

В настоящее время эта находка представлена на музейной выставке в Якутске. Также посетители смогут ознакомиться с более чем 60 артефактами данного региона.

Впервые захоронение было обнаружено в 2006 году археологом Василием Поповым в районе Маайа-Боччуотайа Таттинского района Республики Саха (Якутия). Другой отличительной чертой этого места является тщательное и символическое оформление.

Останки двух собак лежат на левом боку головой на север с согнутыми передними и вытянутыми задними лапами. Это указывает на преднамеренное расположение. Каждая собака накрыта перевёрнутой деревянной детской колыбелью, что говорит о ритуальном характере захоронения. Захоронение найдено на глубине всего 25-30 см внутри жилища с закруглённым основанием. Это может быть не единичный случай, а часть домашней или общинной жизни.

По мнению заведующего отделом археологии и этнографии Якутского государственного музея Анатолия Семёнова, это захоронение связано с этнографическими описаниями шаманских ритуалов XIX века. Историки описывали церемонии, в рамках которых двух собак приносили в жертву злым духам, чтобы те берегли от болезней и смерти детей.

Подобные верования существовали не только в Якутии, но и по всему миру. В древних культурах собаки часто ассоциировались с охраной границ, наставничеством душ и защитной ролью от злых сил. В некоторых частях древней Евразии собачьи захоронения находили рядом с человеческими могилами.