Предметом проводимых школой каменщиков-реставраторов «Наследие» изысканий стал башенный комплекс «Гирети»

Пресс-служба школы каменщиков-реставраторов «Наследие» выпустила пресс-релиз, рассказавший об обнаружении в башенном комплексе «Гирети» древней игольницы небольшого размера. По словам авторов, такие открытия не менее ценны, чем масштабные сооружения и крупные артефакты минувших тысячелетий. Они дают возможность лучше представить жизнь людей минувших эпох, их занятия в быту и привычки.

Изображение: школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

В археологии есть направление, рассматривающее содержимое сумок, футляров и мешочков. В них обнаруживаются семена растений, что даёт возможность узнать, что предпочитали возделывать в древности. Также могут быть найдены нити и ткани, небольшие предметы обихода. Подобные вещи отправляются в лаборатории для проведения анализа.