Находку сделал удачливый турист, который передал её властям для изучения

В Испании, в горном ландшафте хребта Серра-де-Трамунтана турист обнаружил бронзовую голову быка. Она могла прийти из постталаиотического периода и способна рассказать о сообщества на территории острова не менее 3000 лет назад.

Изображение: arkeonews.net

Для проведения экспертизы находку передали Совету Майорки. Голова находится в хорошем состоянии и, несмотря на небольшие размеры, чётко демонстрирует облик животного. Стилистика выглядит привычной для художественных традиций Средиземноморья той эпохи.

По мнению археологов, голова была частью статуи или декоративного элемента. Она могла быть прикреплена к ритуальному предмету или быть элементом святилища. Такие изображения известны по археологическим материалам Балеарских островов, но экземпляры из бронзы находили нечасто.

Изображение: ArqueoTramuntana

Учёные считают, что изображения быков в культурах Средиземноморья имели ритуальное или символическое значение. Эти животные были призваны показывать силу, плодородие и защиту. В конце бронзового века сообщества на Майорке проживали в укреплённых поселениях и обладали высоким мастерством в металлургии, гончарном деле и ритуальной архитектуре.

Не исключено, что в будущем найденный предмет будет размещён в музейной экспозиции.