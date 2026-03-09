Из-за этого им придётся переосмыслить планировку древнего города Барсино

В процессе проведения реставрационных работ в гостинице Gran Hotel Barcino в историческом центре Барселоны археологи нашли монументальный каменный пол. В своё время он был частью городского форума, то есть места, где без малого 2000 лет назад проходили главные события гражданской и политической жизни города Римской империи.

Находка была сделана на глубине более чем 2 м по сравнению с современной улицей. Она относится к временам основания римской колонии между 15 и 10 годами до н.э. и может позволить лучше понять городскую планировку Барсино.

Изображение: arkeonews.netПоначалу раскопки велись на небольшом участке площадью 6 м², но в итоге их расширили до площади около 80 м². Они продлились с июня 2023 года по июль 2025 года.

Мозаичный пол выложен из добытого на Монжуике, холме над Барселоной, камня. Этот холм с древних времён снабжал данный регион строительными материалами.

Полотно на площади около 42 м² состоит из крупных прямоугольных плит, которые были тщательно вырезаны и уложены для получения устойчивой поверхности. Размер некоторых блоков составляет 149 х 118 см при толщине 18-35 см. Благодаря разной толщине римские строители пытались компенсировать неровности скального основания под участком.

Изображение: Global GeomáticaТот факт, что ряды плит шли с северо-запада на юго-восток, как и главная улица, может переписать историю города. Прежде историки считали, что планировка форума была повёрнута на 90 градусов.

Также археологи нашли здесь массивную бетонную конструкцию и два квадратных колодца. Колодцы были связаны гидравлическим механизмом для регулировки потока воды между ними. Не исключено, что на этой территории был фонтан или какая-нибудь декоративная установка.

Изображение: Anna Lázaro (Barcelona Archaeology Service).Другой находкой стали более 150 фрагментов импортного мрамора из каменоломен в Италии, Греции, Анатолии, Египта, островов Эгейского моря. Сохранились следы и более поздних веков. Упадок форума начался примерно в начале V века н.э., во времена политических потрясений поздней Римской империи. Затем здесь появились жилые постройки поздней античности, средневековые постройки и зернохранилища готического периода.

Владельцы гостиницы решили изменить свои строительные планы, желая сохранить этот археологический объект.