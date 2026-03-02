Сайт Конференция
Apple представила планшет iPad Air на процессоре M4 с ростом объёма унифицированной памяти на 50%
Устройство получило модем C1X, беспроводной чип N1 и будет стоить от $599

В понедельник компания Apple наряду со смартфоном iPhone 17e представила очередной планшет серии iPad Air. Устройство на процессоре M4 предлагается с экранами размером 11 дюймов и 13 дюймов. Прирост производительности по сравнению с вариантами на чипе M3 должен достигать 30%.

Изображение: wccftech.com

Может быть интересно

В составе чипа имеется восьмиядерный CPU и девятиядерный графический процессор с поддержкой аппаратного ускорения второго поколения. Имеется здесь и трассировка лучей, а также более чем четырёхкратный рост скорости обработки трёхмерной графики по сравнению с iPad Air на процессоре M1. Нейронный процессор с 16 вычислительными ядрами стал втрое быстрее по сравнению с чипом M1. Существует также вариант процессора M4 с 10-ядерными CPU и GPU.

Новый планшет получил 12 ГБ унифицированной системной памяти, на 50% больше прежнего. Пропускная способность памяти теперь составляет 120 ГБ/с.

Беспроводной чип N1 принёс поддержку стандартов связи Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Модем C1X предлагает прирост скорости передачи данных до 50% и на 30% улучшенную энергоэффективность. В версиях планшета с сотовой связью есть поддержка GPS и eSIM.

Устройство оснащено передней камерой 12 Мп и горизонтальными стереодинамиками. Доступны версии с объёмом хранилища 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Стилус Apple Pencil Pro поддерживает сжатие и вращение, а также поиск планшета. Клавиатура Magic Keyboard получила встроенный трекпад и функциональный ряд с 14 клавишами. Здесь используются магнитные крепления, тогда как смарт-коннектор обеспечивает мгновенную подачу питания и передачу данных без Bluetooth.

Изображение: wccftech.com

11-дюймовый планшет в версии только с Wi-Fi стоит $599 за минимальный объём хранилища, тогда как версия с сотовой связью начинается с цены $849. 13-дюймовый планшет с Wi-Fi обойдётся как минимум в $899 и от $949 с сотовой связью. 11-дюймовая клавиатура стоит $269, а более крупный вариант предлагается приобрести за $319. Стилус стоит $129.

#apple #ipad #планшеты
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter