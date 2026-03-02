Устройство на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 обладает диагональю экрана 8,8 дюйма и RGB-подсветкой

Среди множества представленных на выставке Mobile World Congress Android-планшетов у компании Lenovo есть кое-что и для геймеров. Планшет Legion Tab пятого поколения напоминает прошлые модели, обладая экраном размером 8,8 дюйма с разрешением 3040 х 1904 пикселей. Это по-прежнему панель LCD, но разрешение стало значительно выше прежнего. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, предлагая на выбор от 12 до 16 ГБ оперативной памяти.

Изображение: 9to5google.comКак и полагается игровому устройству, сзади имеется RGB-подсветка. Доступны новые цветовые варианты: белый и зелёный, а также традиционный чёрный.

Изображение: 9to5google.comСтоимость нового устройства составляет $849, что стало намного дороже прежних $549. Виновата в этом уже привычно может быть оперативная память.