Анализ размеров камер показал отставание Galaxy S26 Ultra от Vivo X300 Ultra
Новая премиальная модель смартфона Samsung не станет самым продвинутым камерофоном

Компания Samsung при производстве премиальных смартфонов подходит к обновлению их камер консервативно. Она может использовать одинаковые сенсоры на протяжении нескольких лет, но наступает момент, когда технологии уходят вперёд и конкуренты берут их на вооружение.

Изображение: GrokВ публикации на портале X/Twitter инсайдер nexpoly сравнил физические размеры камер выходящего скоро аппарата Samsung Galaxy S26 Ultra с флагманом Vivo X300 Ultra. Последний может оказаться более интересным выбором для любителей мобильной фотографии.

Основные камеры двух устройств отличаются не сильно, но и здесь Samsung отстаёт. Остальные камеры у неё заметно меньше, как показано на изображении.

Как известно, чем больше размер камеры, тем больше света она способна пропускать и выдавать более качественные снимки при разном освещении. Помогает в этом также использование программных алгоритмов обработки изображения, но у их возможностей есть пределы.

Изображение: nexpoly на x.comЕдинственным преимуществом Galaxy S26 Ultra перед Vivo X300 Ultra в плане фотографии может быть наличие перископического телеобъектива. Только после релиза и появления независимых обзоров можно будет понять, стоит ли будет отдавать предпочтение аппарату Samsung из-за этой камеры.

#смартфоны #samsung #vivo #galaxy
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Bamboliny
15:52
Эт точно. Я даже на калькуляторе играл - Электроника Б3-34. Нравилась "Охота на лис", только сначала часа полтора прогу вводишь, а потом 15 минут играешь :-)
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Bamboliny
15:47
Во времена первых пней, когда юзерам стало очевидно, что между процессором и радиатором все же должно быть что-то кроме воздуха, а какие-то там термопасты надо еще и покупать, и тратить на это деньги(...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Bamboliny
15:31
Да, в том числе. Хотя, если быть объективным, такую картинку дает не только отвал чипа или его скол, но и дохлая память, а также поврежденная обвязка чипа и/или памяти.
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Stanislav_i
15:07
В карьерах, вроде как спецтранспорт формата Белаз успешно эксплуатируется. В говнах этот автопоезд утонет. Получается, только твердая, проселочная дорога, до которой не дотягивается весовой контроль Р...
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
swr5
14:42
Объем внутреннего пространства фюзеляжа значительно меньше, в пассажирском варианте на 3 человека меньше берет. Неизвестно сможет ли он вообще как АН-2 взлетать и садиться на лыжах и поплавках, сможет...
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3vova1vova2
14:40
на авито в упаковке: 32 ГБ Kingston FURY Beast KF432C16BB1K2/32. - от 15к GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ - от 39к SSD ADATA M.2 GAMMIX S60 BLADE - от 8к дальше можно не продолжать ... 😎
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
lighteon
14:22
Сейчас времена такие, что кастомную систему воздушного охлаждения для видеокарты можно купить либо на Али, либо с б/у карты снять. Производители что-то забили на этот сегмент. Эх...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Илья Старинов
14:22
Фига себе заявочки. Тут тоже убогий продув?
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
randomXP
14:03
Тут уже хорошо высказались, но дополню. 1. Процессор-мать-память. Уже сейчас можно купить 7800X3D за 30 000 р в обычном магазине и дешевле на маркетплэйсах / Авито (новым) Проц не прожорлив, особенно...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Илья Старинов
14:01
Мне не нужно, у меня есть оператива
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
