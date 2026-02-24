Новая премиальная модель смартфона Samsung не станет самым продвинутым камерофоном

Компания Samsung при производстве премиальных смартфонов подходит к обновлению их камер консервативно. Она может использовать одинаковые сенсоры на протяжении нескольких лет, но наступает момент, когда технологии уходят вперёд и конкуренты берут их на вооружение.

Изображение: GrokВ публикации на портале X/Twitter инсайдер nexpoly сравнил физические размеры камер выходящего скоро аппарата Samsung Galaxy S26 Ultra с флагманом Vivo X300 Ultra. Последний может оказаться более интересным выбором для любителей мобильной фотографии.

Может быть интересно

Основные камеры двух устройств отличаются не сильно, но и здесь Samsung отстаёт. Остальные камеры у неё заметно меньше, как показано на изображении.

Как известно, чем больше размер камеры, тем больше света она способна пропускать и выдавать более качественные снимки при разном освещении. Помогает в этом также использование программных алгоритмов обработки изображения, но у их возможностей есть пределы.

Изображение: nexpoly на x.comЕдинственным преимуществом Galaxy S26 Ultra перед Vivo X300 Ultra в плане фотографии может быть наличие перископического телеобъектива. Только после релиза и появления независимых обзоров можно будет понять, стоит ли будет отдавать предпочтение аппарату Samsung из-за этой камеры.