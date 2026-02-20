В Подмосковье потребители получают SMS о перерасчёте оплаты за отопление

Прокуратура Подмосковья рассказала, что в этом регионе популярной стала схема мошенничества с упоминанием ЖКХ или управляющей компании. Якобы от них потребителям приходят SMS, в которых говорится о переплате и желании вернуть часть денег. Даётся ссылка, по которой пользователю предлагается перейти для подтверждения данных. Ссылка ведёт на фальшивый сайт, где предлагается ввести данные банковской карты или сервисов вроде Госуслуг. В случае успешного обмана злоумышленники получают либо доступ к аккаунтам пользователей, либо деньги.

Излишне говорить, что главной защитой от подобных видов мошенничества является отказ переходить по любым ссылкам в SMS или электронным письмам. Также не следует звонить по указанным в подобных сообщениях номерам. Для проверки достоверности информации о перерасчёте можно зайти на сайт организации или в банковские приложения.