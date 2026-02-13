Стоимость смартфонов Galaxy S26 на домашнем рынке станет выше как минимум на $67 по сравнению с аппаратами Galaxy S25

В конце месяца южнокорейская компания Samsung представит серию премиальных смартфонов Galaxy S26, в состав которой войдут стандартная модель S26, S26 Plus и S26 Ultra. Издание ETNews сообщает, что избежать роста цен по причине подорожания оперативной памяти и флеш-памяти не удастся.

Изображение: Samsung / Evan Blass

Может быть интересно

Если верить источнику, обычная модель в пересчёте с местной валюты будет стоить $865 за версию 256 ГБ и $1007 за 512 ГБ, что означает рост стоимости на $67 и $112 соответственно. Galaxy S26 Plus будет стоить $1001 и $1145, подорожав на $67 и $113. Наконец, модель Ultra обойдётся местным покупателям в $1240 и $1380, что означает рост цен на $67 и $109.