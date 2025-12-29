Для этого в приложении Max необходимо будет создать цифровой идентификатор с QR-кодом

Как и ожидалось, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал очередной закон, касающийся национального мессенджера Max. Помимо перехода в этот мессенджер для общения в домовых чатах, мобильными устройствами с Max на борту можно будет пользоваться при покупке некоторых видов товаров, которые продаются только по достижении совершеннолетия. 9 декабря соответствующие документы были обнаружены на сайте правовых актов, сообщает РИА Новости.

Если вы совершеннолетний и у вас на смартфоне установлен Max, без предъявления паспорта можно будет покупать алкоголь, табак и энергетические напитки. Это же относится к покупке цифровых продуктов, бытовых газосодержащих товаров, посещению мероприятий и участию в лотереях.

Одного наличия мессенджера недостаточно, поскольку внутри него необходимо будет создать «Цифровой ID». После этого станет доступен QR-код, в котором используются полученные из аккаунта пользователя на «Госуслугах» данные.

Некоторые магазины заранее подготовились к этому новшеству. Ещё в сентябре возможность подтверждения возраста при помощи Max появилась в сетях «Перекрёсток» и «Пятёрочка».