Похожий на лезвие с заострённым кончиком инструмент для трепанации был найден в местах обитания кельтов

Во время недавних раскопок в восточно-центральной части Польши, в Мазовии, обнаружили инструмент для трепанации, который могли применять для удаления фрагмента кости из черепа. Это очередной подарок от археологического памятника Лысая Гора, где ранее нашли древний кельтский шлем IV века до н. э.

По словам ведущего исследователя Варшавского музея Барломея Качиньского (Barlomiei Kaczynski), перед нами ещё более редкая находка, чем кельтский шлем. Подобные инструменты известны лишь по нескольким кельтским памятникам в Южной и Центральной Европе (Румынии, Хорватии и Австрии).

Инструмент представлял собой разновидность скальпеля, скорее всего когда-то имевшего деревянную ручку. На другом конце находилось лезвие с шипом.

Процесс трепанации был распространён в Древней Греции и Риме, сохранившись и на протяжении следующих веков, вплоть до исчезновения около XVI века. Открытие указывает на то, что среди прибывших в эту местность кельтских народов был человек, специализирующийся на медицинских процедурах.

Инструмент мог быть завезён из других регионов или изготовлен на месте. В пользу последней версии говорит обнаружение шлаков и наковальни для обработки железных предметов на месте раскопок на Лысой Горе.

Другие находки на месте раскопок включают в себя броши, связанные с конской упряжью предметы, наконечник копья и железный топор прямоугольного сечения. Здесь могло находиться укреплённое поселение, причём ещё до прихода кельтов. Они могли укрепить его ещё сильнее и сделать важным пунктом на знаменитом Янтарном пути из Прибалтики в Средиземноморье.