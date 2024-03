Неизвестный смартфон появился на сайте сертификации 3C под номером модели SUP-BD00.

Скоро выйдет новый смартфон Hi Nova, который сейчас активно разрабатывается. Недавние данные, обнародованные на крупной китайской платформе сертификации, раскрыли несколько деталей этого грядущего устройства.

По информации из сертификационного списка 3C, устройство зарегистрировано под кодовым именем SUP-BD00 и классифицируется как мобильный телефон с поддержкой сети 5G. Хотя конкретные характеристики пока еще не известны, известно, что смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью до 66 Вт. Это указывает на то, что новое устройство обладает технологией зарядки, сравнимой с моделью Hi Nova 10 SE, выпущенной в октябре 2023 года по цене 2199 юаней (примерно 28 000 рублей).

Hi Nova 10 SE также имeл быструю зарядку мощностью 66 Вт и, возможно, новый смартфон будет его преемником. Кромe того, Hi Nova 10 SE оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 695 SoC, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Дисплей модели Hi Nova 10 SE имеет размер 6,67 дюйма с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 270 Гц, а также широким цветовым спектром P3. Задняя панель устройства оборудована тройной камерой: главным объективом на 108 мегапикселей, сверхширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и макросъемкой на 2 мегапикселя.