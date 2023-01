К сегодняшнему дню он собрал 3 201 140 988 рублей.

В прошлом году в России на экранах появился новый Avatar: The Way of Water ("Аватар: Путь воды"). Учитывая тот факт, что фильм показывали далеко не во всех сетях, а большая часть оборудования современность фильма раскрыть не смогла, россиянам премьера не очень понравилась. Тем не менее ожидалось, что фильм побьёт существующие рекорды и войдёт хотя бы в ТОП-10 по кассовым сборам. Как выяснилось, вместо него это сделал отечественный фильм "Чебурашка" от создателей "Последний Богатырь".

реклама

По данным кинотеатров, "Чебурашка", появившийся 1 января, менее чем за неделю смог вырваться на первое место "по кассе" и стать самым просматриваемым отечественным фильмом. "Холоп" с его 3 082 031 790 рублями и "Движение вверх" (2 949 007 848 рублей) теперь занимают второе и третье место соответственно.

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Утверждается, что предпродажи "Чебурашки" составили 134 658 299 рублей. В день премьеры фильм заработал 226 378 194 рубля. За первый уикенд удалось собрать 1 369 693 992 рубля. За второй уикенд – 1 527 999 801 рубль. Общие кассовые сборы, таким образом, превысили 3 201 140 999 рублей. Рекорд был установлен за неполных 11 дней, а фильм и дальше будет в прокате, поэтому он несомненно превзойдёт сам себя через пару дней.

Источник.