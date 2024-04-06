Стриминговый сервис планирует внести изменения в систему совместного использования аккаунтов. Disney+ хочет внести некоторые улучшения и увеличить прибыль.

Совместное использование аккаунтов в Disney+ с друзьями или родственниками сейчас достаточно распространено. Стриминговый сервис вскоре примет меры против совместного использования учетных записей и паролей, как заявил 5 апреля в интервью каналу CNBC глава Disney Боб Айгер.

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В июне соответствующие ограничительные меры первоначально будут приняты только в некоторых странах. С сентября планируется запретить совместное использование паролей за пределами одного домохозяйства. Это мера по выводу стримингового сервиса в плюс после многомиллиардных убытков.

Лидер рынка потокового вещания Netflix уже несколько месяцев борется с передачей паролей к аккаунтам третьим лицам и в результате приобрел больше подписчиков. В то же время меры против тех, кто использует пароли и аккаунты друзей и родственников, сопряжены с риском: разгневанные пользователи могут просто переключиться на конкурентов.

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Однако Disney надеется на привлекательность своего стримингового предложения с фильмами и сериалами о «Звездных войнах» и супергероях Marvel. В то же время стриминговый сервис предлагают более дешевые подписки с рекламой.

Айгер также хочет улучшить рекомендации на Disney+, чтобы более заметно представлять пользователям интересные им фильмы и сериалы. В некоторых странах больше внимания следует уделять местным сериалам и фильмам, сказал он в интервью CNBC.

73-летний Айгер фактически уже ушел на пенсию, но вернулся в топ-менеджмент Disney в ноябре 2022 года, чтобы заменить своего преемника Боба Чапека. Бизнес при Чапеке практически не развивался.

Нынешний контракт Айгера рассчитан до конца 2026 года. Перед Айгером стоит задача объединить компанию с прибыльным стриминговым бизнесом, в то время как доходы на американском рынке кабельного телевидения падают, а доходы от кино в последнее время также ослабли.

Он также хочет в ближайшие годы инвестировать 60 миллиардов долларов в тематические парки Disney и круизные лайнеры, которые стали основным источником денег для компании.