Причина уже по традиции одна и та же.

Все мы помним, как на старте продаж от Cyberpunk 2077 ожидали прорыва в индустрии минимум на следующие 5 лет, а и в итоге игроки получили сырой продукт, лишённый всех интересных механик, о которых так много рассказывали разработчики. Наверное, одна из самых незаметнейших – полицейские погони. В той же GTA 5 2013-го года при убийстве гражданского появлялась звезда, означающая, что за нарушителем выехал отряд. Создатели Cyberpunk 2077 об этом моменте в своей игре тактично умолчали.

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Через некоторое время, когда с игрой ознакомилось не только ограниченное число журналистов, игроки поняли, что можно практически безнаказанно стрелять в кого угодно: полиция не приедет, и уж точно за ними не погонится. Единственные случаи, когда полиция отправляется догонять пользователей – это заранее проработанные сценарии. Геймеры уже давно пытались выяснить, в чём причина фактического отсутствия полиции в игре, однако разработчики уходили от ответа. Впервые своё решение сегодня объяснил дизайнер уровней Павел Саско (Pawel Sasko).

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По словам Павла во время его личного стрима, погони и сама полиция была вырезана из-за неподходящего движка. Сама опция погони реализуется очень сложно, и она есть далеко не в каждой игре с открытым миром. Чуть углубившись в вопрос Павел отметил, что идея создать нечто такое в команде была изначально, но они не смогли это качественно реализовать, поэтому решили, что игре и без того хватит функционала. Ещё одной причиной статичных полицейских стали сроки выхода. Команда старалась успеть доделать всё и сразу, из-за чего менее важные элементы были "выброшены за борт".

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