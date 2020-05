Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, уже в июне Sony планирует впервые показать список эксклюзивных игр для своей будущей приставки. До начала долгожданного события ещё долго, но сегодня в сеть просочилась инсайдерская информация, раскрывающая список игр, которые будут предложены компанией в день начала продаж PlayStation 5. По сообщениям источника, мероприятие должно продлиться чуть больше двух часов. На нём журналистам и другим участникам покажут много эксклюзивных игр.

Horizon Zero Dawn 2Ожидается, что игре уделят 3 минуты общего времени. Игра появится в первом квартале 2021 года.

Spider Man 2: Symbiote Menace

Новый человек-паук – первый эксклюзив для PlayStation 5. В нём игроку предстоит играть за следующих персонажей: Человек-паук, Майлз Моралес, Сорвиголова. Возможно, за кого-то другого.

Crash Bandicoot: Hero rebornИсключительно для консоли нового поколения будет выпущено продолжении серии культовых игр Crash Bandicoot.

Кроме этих трёх игр, Sony наверняка покажет и кое-что ещё. Вот полный список тайтлов: Uncharted: The Lost Legacy, Resident Evil 8, Ratchet and Clank: Mars and Beyond, Mortal Kombat 11, Crysis Remastered, Gran Turismo Sport Redux, Train Travel on Bothemo Street, Silent Hill.

Конечно, если данная информация подтвердится, то мероприятие Sony точно придаст фанатам новую мотивацию для приобретения PS5. Напоминаем, что это не официальный список, а лишь утечка. Нельзя утверждать, что она правдива.