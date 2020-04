Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В то время как Electronic Arts пытается возродить эпоху стритрейсинга с помощью новой части HEAT, энтузиасты тоже не теряют времени зря, а делают это на реальных дорогах. Примером этого выступает недавнее видео на канале умелого Ютубера, посвящённое легендарной части Need for Speed: Most Wanted.

реклама

Начинается видео с того, что на камеру снимают легендарный тюнингованный BMW M3 GTR, так популярный несколькими годами ранее. С ним точно знаком каждый фанат серии. Владелец автомобиля и автор ролика принимает непосредственное участие в двух заездах и, конечно, скрывается от полиции на не менее легендарном Ford Mustang GT. Привычно оснащённое знакомыми игровыми элементами, видео может заставить усомниться в том, что всё это происходит на реальных дорогах, но это несомненно факт. Самим автором было отмечено, что трассы, по которым проходила езда, были перекрыты, а ускорение наложено уже после гонки.

В прошлом году автором канала уже были представлены два похожих ролика, только в отличие от этого, снимались они не в разгар дня, а ночью. Возможно, в будущем мы увидим ещё несколько частей "Need for Speed in Real Life", но автор на этот счёт не даёт никаких комментариев.