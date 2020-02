Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

За несколько последних дней на компанию Samsung обвалилось множество негативных жалоб, в которых говорилось, что умные телевизоры пользователей Украины, России, Молдовы, Беларуси и других стран резко перестали работать в нормальном режиме, показывая надпись печального содержания «This TV is not fully functional in this region» («Этот телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе»). Для обсуждения этой проблемы на сайте vc.ru даже была создана специальная тема, которую прочитали уже более 150 тысяч человек. На данный момент она собрала около 1 130 комментариев.

реклама

Основные претензии пользователей заключаются в том, что "одним прекрасным утром" их телевизор стал ограничивать доступные ранее возможности, ссылаясь на вышеупомянутую надпись про регион. Через некоторое время на том же сайте пользователь с ником "Модератор Samsung" взял на себя ответственность объяснить, в чём проблема. По его словам, в инструкции использования телевизора говорится, что предназначен он только для конкретного региона поставки. Во всех остальных регионах определённые функции будут недоступны.

Для того, чтобы таких казусов и неприятных неожиданностей более не случалось, рекомендуется покупать устройства только в официальных магазинах компании или у их партнёров. После большого и содержательного ответа "Модератора Samsung" остался невыясненным один вопрос: с каких пор телевизоры можно использовать только в определённых регионах. Сама компания никаких комментариев пока что не дала.

Источник: vc.ru.