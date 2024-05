По его словам, она уже не отражает нынешние идеи компании.

Кен Сегалл, креативный автор культовой приставки "i", играет важную роль в определении брендинга Apple со времен Стива Джобса. Приставка стала синонимом линейки продуктов Apple, начиная с iMac и заканчивая iPhone. Однако недавно Сегалл заявил, что для Apple настало время пересмотреть стратегию брендинга, чтобы лучше отразить постоянные инновации компании и эволюционный характер ее продуктов.

Стив Джобс первоначально нанял Сегалла в качестве креативного директора рекламного агентства Apple для работы над NeXT. Сегалл сохранил значительное влияние на Apple, создав такие запоминающиеся кампании, как реклама "Crazy Ones" и реклама "Think Different". Его самый заметный вклад в брендинг Apple – это, несомненно, приставка "i", которую он ввел с выпуском iMac в 1998 году.

реклама

Изначально приставка "i" была выбрана для обозначения индивидуальности, интернета, информации и вдохновения – основных ценностей, которые олицетворяли миссию Apple. Эта стратегия брендинга имела оглушительный успех, что привело к появлению целой серии продуктов с приставкой "i", включая iPod, iPad и iPhone. С тех пор эти продукты стали общеизвестными и закрепили букву "i" в качестве определяющей черты фирменного стиля Apple.

Однако, как сообщает Wired, теперь Сегалл считает, что Apple следует отказаться от приставки "i". По его словам, приставка потеряла свой первоначальный смысл и больше не отражает инновационный дух Apple. По мнению Сегалла, хотя приставка "i" имела ключевое значение во времена Джобса, она всегда была суббрендом.

Мнение Сегалла особенно актуально, поскольку с 2007 года Apple постепенно меняет свою стратегию брендинга, начиная с Apple TV. Изначально этот продукт должен был называться iTV, но название было изменено, что ознаменовало начало тонкого процесса. Более осознанный переход произошел с появлением Apple Watch и совсем недавно – Apple Vision Pro.

Сильные позиции Apple на рынке и лояльность к бренду означают, что многие потребители, скорее всего, продолжат покупать ее продукты даже без приставки "i". Например, MacBook по-прежнему пользуется огромной популярностью, несмотря на отсутствие приставки "i".