Полиция сообщает, что расследование далеко от конца.

Колоссальное международное дело об отмывании денег, возбужденное недавно в Сингапуре, значительно расширилось и теперь включает в себя активы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов (около $1,8 млрд), которые были либо арестованы, либо заморожены.

Это более чем двукратное увеличение по сравнению с первоначальной оценкой в 1 млрд сингапурских долларов, включавшей дорогие автомобили, недвижимость, наличные деньги и другие активы, которые были обнаружены в середине августа в результате многочисленных рейдов, проведенных сингапурской полицией.

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20 сентября полиция объявила о проведении новых операций, в результате которых были арестованы дополнительные активы, в отношении которых были изданы постановления о запрете на распоряжение. В настоящее время объем изъятого имущества включает в себя банковские счета общей оценочной стоимостью более 1,127 млрд сингапурских долларов, в том числе наличные деньги в различных иностранных валютах на общую сумму более 76 млн сингапурских долларов.

В дополнение к финансовым активам полиция получила контроль над 68 золотыми слитками, что значительно больше, чем первоначальные два слитка, а также над 294 элитными сумками и 164 роскошными часами. Кроме того, было конфисковано 546 ювелирных изделий, а также 204 электронных устройства, включая компьютеры и мобильные телефоны.

В связи с расследованием на более чем 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства общей стоимостью свыше 1,242 млрд сингапурских долларов были наложены запреты на продажу.

Также были арестованы криптовалюты на сумму более 38 млн сингапурских долларов, бутылки с ликером, вино и различные украшения.

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Десяти подозреваемым, все они китайского происхождения, но имеют гражданство и паспорта от Кипра до Камбоджи, пока отказано в освобождении под залог. Примечательно, что как минимум двое из них разыскиваются китайскими властями.