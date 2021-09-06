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Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru

Анализирую тематику и доходность опубликованных мной материалов. Ищу тематику с максимальной доходностью.
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21
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

На небе только и разговоров, что о майнинге и о биткоине.
Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за крутящимися вентиляторами кулеров, как они охлаждают фермы.
И еле видимый свет RGB подсветки, словно от свечи, горит где-то в глубине…
© Kozma

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     Приветствую тебя, Читатель!

     Сегодня произошло знаменательное для меня событие - мой суммарный доход за написание материалов на Overclockers.ru достиг 10 тысяч рублей.Картинка для привлечения внимания       В связи с этим я решил провести анализ опубликованных мной материалов на предмет их интереса со стороны читателей.

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     В своей первой статье я решил описать свой опыт майнинга в 2018 году. Я подумал, что тема майнинга будет интересна, и не ошибся. Статья "Как перестать ненавидеть майнинг: 5 стадий принятия неизбежного" набрала более 17 тысяч просмотров и более 250 комментариев.Референсная AMD Radeon R9 290X. Такая была у меня в 2018 году     Поэтому я рассчитывал, что вторая статья на эту же тему, но, на мой взгляд, более интересная, наберёт большее количество просмотров, и снова оказался прав. Вторая статья "Как полюбить майнинг: Не можешь победить врага – сделай его своим другом" набрала более 21 тысячи просмотров и более 150 комментариев.Во-первых, это красиво!     В связи с этим, я решил продолжить исследовать тему и написал обзор имеющихся в продаже майнинговых ферм. Статья "16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас" оказалась просто невероятно популярной - более 70 тысяч просмотров и более 100 комментариев к ней тому подтверждение.Майнинг бытовка     Далее я решил попробовать опубликовать небольшую новость на тему курса эфира. Новость "Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях" принесла более 16 тысяч просмотров. С точки зрения затраченного времени, написание новостей более эффективно для получения большого количества просмотров, подумал я. Но следующая написанная на эту тему новость "Курс эфира упал на 30% от своего максимума менее чем за 6 дней" набрала всего 4 тысячи просмотров. Поэтому я решил попробовать написать небольшой обзор по ноутбукам.      На обзор "В поиске идеального ноутбука" я потратил в несколько раз больше времени, чем на написание новостей, но в итоге читательский интерес оказался совсем небольшим. Статья набрала всего 3 тысячи просмотров.      Поэтому, для подтверждения своей теории по поводу того, что более эффективно писать новости про майнинг, я написал еще одну новость про курс эфира. На написание новости "Курс Ethereum сегодня обновил исторический максимум и достиг 2081 USD" ушло сильно меньше времени чем на обзор ноутбуков, но при этом новость получила больше просмотров, чем обзор.      Так как в комментариях к новостям на тему майнинга постоянно разгорались нешуточные страсти, я решил написать шуточную статью "За социальную справедливость в отношении геймеров, майнеров и программистов". Но шутки многие не поняли и, несмотря на более чем 100 комментариев, статья набрала всего две с половиной тысячи просмотров.      Далее я проверил, насколько популярны могут быть обычные новости на тему лучших конфигураций ПК для игр. Новость "На крупнейшем российском новостном портале Lenta.ru назвали лучшие конфигурации ПК для игр" набрала чуть более одной тысячи просмотров. Я сделал для себя вывод, что тематика конфигураций ПК для игр читателям сайта совсем не интересна.      Чтобы убедиться, что я не ошибаюсь в своих выводах, я написал еще одну новость про обновление курсом эфира исторического максимума. По количеству просмотров (почти две тысячи) новость "Курс Ethereum сегодня обновил исторический максимум и достиг 2588 USD" обошла предыдущую.      Так что для себя я подтвердил вывод, что новости про курс эфира точно интересуют читателей больше, чем обзоры железа и информация про конфигурации ПК для игр.
     Поэтому, руководствуясь ленинским правилом "Хорошее повтори и ещё раз повтори!", я написал ещё две новости: "Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD" и "Курс эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей" про новые рекорды стоимости эфира и про цены на видеокарты, которые набрали в сумме 9 тысяч просмотров и более 200 комментариев.      Следующей была статья про стоимость оборудования для добычи хайповой криптовалюты Чиа (Chia) "15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас", которая набрала почти 10 тысяч просмотров.Image credit: Tom's Hardware        Неплохо, подумал я. Тема Чиа, похоже, достаточно интересна для читателей. Поэтому я решил подкрепить свою теорию новостями по данной теме:  "Плоттер от madMAx43v3r позволяет создавать плоты Чиа в разы быстрее официального плоттера" и "C помощью плоттера от madMAx43v3r установлен новый рекорд скорости создания плота Чиа". Но эти две новости  набрали в сумме всего четыре  тысячи просмотров.Разработчик и другие участники проекта      Поэтому я решил порадовать читателей новостью про падение цен на видеокарты "Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 опустились до 100 тысяч рублей, а на 3060 - до 65 тысяч рублей". Читатели, в свою очередь, заметили заботу о них и подарили мне почти пять с половиной тысяч просмотров.      Так как я верю в светлое будущее Чиа, я решил поделиться своим, не очень оптимистичным, опытом по добыче данной криптомонеты, написав статью "Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа". Читатели и в этот раз заметили мои старания и принесли мне почти 9 тысяч просмотров. Данная статья также оказалась на втором месте по количеству комментариев - почти 200, что говорит о том, что читатели всегда рады ободрить автора добрыми словами по особо интересным для них темам.Железо под добычу Чиа      Поэтому следующую свою новость я также посвятил данной теме, тем более, что и для меня она была очень важна. Новость "Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)" явно была интересна читателям и набрала почти восемь с половиной тысяч просмотров.      Далее я решил купить 64 ГБ ОЗУ и довести объем в своём ПК до 128 ГБ, о чем и написал "Небольшой обзор и тестирование 128 ГБ ОЗУ". Но простые обзоры железа читателей не интересуют, а я об этом подзабыл. Да и 128 ГБ ОЗУ в компьютере заставляют вспомнить незабвенное: "Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа." © В.И. Ленин. Обзор набрал всего 4 тысячи просмотров и менее 100 комментариев.      В части написания новостей про курсы криптовалют и цен на видеокарты конкурировать с постоянными популярными авторами (Z гвардия и другие) я не могу, так как у меня есть семья, работа и другие интересные хобби. Поэтому, новости по данным темам я решил больше пока не писать, так как постоянные авторы замечательно с этим справляются.
     Поэтому следующий свой обзор я решил снова написать про то, что больше всего интересует читателей: про майнинг и сборку системного блока под него. На написание обзора я потратил в разы больше времени, чем на написание новостей, но в этот раз обзор "Каша из топора или системный блок для любимой тёщи" читателей не впечатлил, собрав всего три тысячи просмотров и менее 100 комментариев. Вероятно, я слишком завуалированно написал про майнинг и читатели подумали, что это очередной простой обзор железа, который им не особо интересен.Как новенький      С учётом вышеизложенного, я подвожу промежуточные итоги данного эксперимента:

1. Читатели не любят простые новости про обычные сборки для игр (в среднем 1200 просмотров из расчета на одну новость);

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2. Шуточные статьи их также не интересуют (в среднем 2600 просмотров на статью);

3. Простые обзоры железа им также не очень интересны (в среднем 3600 просмотров на обзор);

4. Читатели гораздо больше любят новости про майнинг и курсы криптовалют (в среднем 5300 просмотров на новость);

5. Больше новостей про майнинг они любят читать новости про цены на видеокарты (в среднем 5400 просмотров на новость);

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6. А самый большой отклик у читателей находят полноценные обзоры про майнинг со стоимостью оборудования для него (в среднем 27400 просмотров на обзор).

   

     Ниже привожу вышеуказанную информацию в табличном виде:

Тематика статьи
Количество статей
Просмотров всего
Среднее количество просмотров на одну статью
Новость 1 1 225 1 225
Шуточная статья 1 2 679 2 679
Обзор железа 3 11 027 3 676
Новость про майнинг 9 48 434 5 382
Новость про цены на видеокарты 1 5 463 5 463
Майнинг 5 137 180 27 436
ИТОГО по всем статьям
 20 206 008 10 300


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ИТОГО по всем статьям


206 008
1 635

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