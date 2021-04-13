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Сегодня на крупнейшем российском новостном портале Lenta.ru появилась новость о самом производительном комплекте из процессора и видеокарты в тестах современных игр.

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Фото: Unsplash

Вершину списка самых выгодных по соотношению цена/производительность покупок возглавили три комплекта:

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1. Процессор Intel Core i5-10600KF и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Super за 89 тысяч рублей;

2. Процессор AMD Ryzen 5 3600 и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 за 87 тысяч рублей;

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3. Процессор AMD Ryzen 5 3500X и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 Super за 87 тысяч рублей.

Несомненно речь в новости идет о нашумевшей статье Дмитрия Олеговича aka PhoenixOC "Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров" на нашем любимом сайте Overclockers.ru.

Согласно статистике от Rambler, новостной портал Lenta.ru, с более чем 6 млн. уникальных посетителей и 18 млн. просмотров в сутки, находится на первом месте по посещаемости среди новостных сайтов Рунета. Эти же показатели подтверждает статистика c портала Liveinternet.ru.

Искренне поздравляю редакцию сайта Overclockers.ru и лично Дмитрия Олеговича aka PhoenixOC с этим несомненным достижением и желаю им дальнейшего успеха и процветания.