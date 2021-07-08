Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)
Сегодня разработчики проекта Chia выпустили долгожданный многими релиз ПО версии 1.2.0 с поддержкой официальных пулов. Новость об этом появилась на портале проекта Chia.
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Следует отметить, что изначально разработчики планировали запустить поддержку официальных пулов еще 17 мая, но, как обычно это бывает с разработкой ПО, процесс затянулся на почти два месяца.
С появлением данного релиза, ранее созданные файлы-плоты Чиа продолжат участвовать в розыгрышах монет в соло режиме. Использовать их для подключения к официальным пулам не получится. Для того, чтобы подключиться к официальным пулам, потребуется создавать новые файлы-плоты Чиа. При этом новые файлы-плоты можно будет использовать и в соло режиме (но не одновременно с подключением к пулу).
Минимальный размер файла-плота, который участвует в розыгрышах монеты составляет 110 ГБ. Что немаловажно, при создании одного файла-плота ПО Чиа создаёт множество временных файлов и суммарно записывает на диск 1370 ГБ данных. Поэтому, если для размещения временных файлов при создании файлов-плотов Чиа используются твердотельные SSD диски, их ресурс очень быстро уменьшается.
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Пример из личного опыта: На SSD Samsung 960 PRO объемом 512 ГБ, который я использовал в качестве системного диска в своём ПК, суммарный объем записей составил около 8 ТБ за два года. После того как я использовал его в качестве диска для временных файлов и создал всего лишь 36 файлов-плотов Чиа, объем записанной информации по данным SMART увеличился с 8 до 60 ТБ, а ресурс диска уменьшился со 100% до 97%.
Больше информации по моему опыту подготовки к плоттингу и фармингу Чиа можно прочитать в моей статье.
Руководство для пользователей по работе с новым релизом ПО можно посмотреть по ссылке: Pooling User Guide.
Больше деталей о работе протокола можно увидеть по ссылке на GitHub.
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Перечень пулов для фарминга Чиа можно увидеть на сайте miningpoolstats.stream, но следует отметить, что не все из них официальные.
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