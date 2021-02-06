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Как полюбить майнинг: Не можешь победить врага – сделай его своим другом

Ситуация с майнингом в декабре 2020 года. Снова вхожу в майнинг: составление плана, бюджетирование, закупка оборудования, сборка, настройка, вывод денег.
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     Декабрь 2020 года

Тогда я еще не предполагал, что через месяц у меня на холодильнике появится это

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       В последние пару лет я часто смотрю видео от Дениса Борисова на различные темы, прежде всего экономические. В них он часто обсуждает ситуацию с биткойном и его прогнозы по росту курса биткойна сбываются. В результате, 16 декабря 2020 года я снова заинтересовался темой майнинга. Курс эфира на тот момент был порядка 600 $ за один эфир.

Курс эфира на 16 декабря 2020 года

      Я просмотрел первые два ролика про текущие реалии майнинга на youtube (вот они: Стоит ли начинать майнить? | Декабрь 2020 | КриптоЗима и Актуальность МАЙНИНГА на ДЕКАБРЬ 2020 / Лучшая видеокарта / Оптимальная ферма за 300к) и процесс подготовки плана начался.

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     План

     Я определил для себя, что я хочу получить в этот раз:

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     1. Иметь в системном блоке самую мощную видеокарту на текущий момент (NVIDIA 3090).

     2. Потратить на оборудование (быть готовым потерять) 700 т.р., так как меньше не очень интересно, а больше - рискованно. Это мой доход за несколько месяцев.

     3. Отбить стоимость оборудования за 2 года.

     4. Разместить оборудование у себя дома, при этом чтобы оборудование не мешало спать (было тихим). 

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     5. Уложиться в 2 кВт по электропитанию (т.к. кондиционера нет,  балкон не застеклён, размещать оборудование придётся в комнате или на кухне) и в габариты 60х40х40 см (т.к. место для размещения большего корпуса найти не представлялось возможным).

     Предварительный расчет показал, что если майнить эфир, то потребуется вычислительная мощность порядка 400 МHs. Такую мощность можно получить c четырёх видеокарт 3090.

     Исходя из вышеизложенного, я составил план дальнейших действий: надо купить 4 видеокарты 3090, блоки питания и корпус.

     Бюджетирование

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     Предварительный бюджет на оборудование составил  700 т.р.: 4 шт. 3090 по 150 т.р. и всё остальное - еще 100 т.р.

     Поиск денег     

     Свободных денег у меня на тот момент было около 100 т.р. Начал рассматривать возможность взять в кредит порядка 650 т.р. Обсудил план с женой. Жена дала 200 т.р. в долг, рассчитывая, что я не возьму кредит, так как у нас ипотека (долг более 2 млн. рублей). 

     Поиск и покупка оборудования

     18 декабря купил первую 3090 в Pleer.ru (заказывал на сайте две, но оператор подтвердил только одну), с доставкой карта обошлась в 144 т.р. Вторую 3090 за 144 т.р. купил в другом магазине. Купил 6 райзеров и синхронизатор блока питания на Авито (всё вместе обошлось в 1800 р. + за объем покупки мне также подарили кнопку включения корпуса). Корпус решил собрать сам, для этого купил заклёпочник, алюминиевый уголок (200х2,5х2,5 см - 3 шт.), доску (200х3х2 см), заклёпки и другую мелочь в Леруа Мерлен всего на 2,3 т.р.

     На блоках питания решил не экономить и взять лучшее, но Seasonic TX-1000 было уже не достать. После долгих поисков нашёл аналог - Corsair HX1000, но на нём шумели дроссели и, после трех дней использования, я его сдал обратно в магазин. В итоге взял Seasoniс TX-850 за 23,7 т.р. Следует отметить, что в тот момент хорошие (Seasonic, Corsair, be quiet!, Super Flower) блоки  питания мощностью 1000-1300 Вт пропали из продажи, а надёжные блоки на 1500-1600 Вт стали стоить по 80 т.р.

Ситуация с наличием хороших блоков питания на 30.12.2020

     Сложности   

      Несколько вечеров потратил на то, чтобы запустить две 3090 на своём компьютере. Вторая карта через райзер работать упорно не хотела. Вставить две трёхслотовые 3090 напрямую в материнскую плату было можно, но это сразу приводило к очень быстрому перегреву и жесткому троттлингу по температуре. Пробовал переставлять карту в разные слоты, менять настройки BIOS, ставил разные версии драйверов. В результате, карта заработала только на последнем шестом по счете райзере и в очень кривой конфигурации: в основной разъем материнской платы PCI-E x16 вставил карту через райзер, в дополнительный PCI-E (который по факту x4) – карту без райзера.  Я думал, что райзеры попались бракованные. Даже повторно съездил к продавцу на Авито с этим райзерами, он при мне три райзера подряд протестировал с видеокартой NVIDIA 3080 – райзеры оказались рабочие. Как выяснил позже – проблема оказалась в моей материнской плате на чипсете X570 (нашел обсуждение похожей проблемы на одном из зарубежных форумов).


Процесс сборки рига

 

    Майнить начал с использованием PhoenixMiner 5.3 на Windows 10. Две 3090 выдали 212 МHs без разгона при потреблении в 730 Вт. 

Запуск первых двух 3090. 

Производительность и потребление двух 3090 при настройках по умолчанию.

        План по мощностям и освоению денежных средств был выполнен на половину, что вызывало у меня чувство незаконченности. Но жена была резко против кредита. Она считала, что надо сначала отбить стоимость уже купленного оборудования (300 т.р.), закрыть ипотеку (более 2 млн. рублей) и только потом покупать новое оборудование. Я был за то, чтобы взять кредит на 450 т.р. прямо сейчас. Назревал очень серьёзный семейный конфликт. 

 

     В итоге дело завершилось переговорами. Перед переговорами я подготовил таблицу с шестью вариантами развития событий, только один из которых (с продолжением реализации моего начального плана) был для нас обоих выигрышным. В итоге этот вариант был взят за основу дальнейших действий. 

     Кредит и продолжение реализации плана

     Поэтому 7 января я взял кредит на 450 т.р. под 11,9% годовых в Сбербанке. Но оказалось, что купить две 3090 не дороже 150 т.р. уже не так просто. Два моих заказа уже после подтверждения магазины отменяли под предлогом того, что у них неверные данные в базе и карты на самом деле отсутствуют. То есть сначала мне позвонили, подтвердили заказ, потом позвонил курьер, со словами что через пару часов привезет, потом позвонил менеджер и сказал, что карты на самом деле нет. При том, что я заказывал 3090 уже не по 144 т.р., а за 160 т.р. В итоге мне удалось купить еще одну Palit 3090 GamingPro ОС за 139 т.р. в этом магазине.

     Материнскую плату для рига решил купить созданную специально для майнинга (MSI B360F-PRO). Процессор к ней самый простейший - Intel Celeron G4930. Оперативная память для рига у меня была - оставались два модуля по 16 ГБ с прошлогоднего апгрейда. Плата и процессор обошлись в магазине в 11,8 т.р.

     В бюджете оставалось денег еще порядка 170 тысяч. Я начал смотреть в сторону других видеокарт и нашёл ASUS 3070 ROG STRIX всего за 75 т.р. Её производительность в два раза меньше, чем у 3090, так что я заказал их две. Но и тут меня притормозили, сказав, что 3070 осталась только одна и что я могу её забрать завтра. Я целый день думал, что в последний момент магазин отменит мой заказ, так как за 75 т.р. видеокарт 3070 на рынке уже не было, но менеджеры в магазине оказались честными и продали её мне за зафиксированную в заказе цену.

Детский столик из ИКЕА идеально подходит для установки рига.

  Одна 3070 и три 3090 в одном корпусе.

       На следующий день я продолжил мониторить Яндекс.Маркет и видимо делал это настолько настойчиво, что мои старания кто-то заметил и предложил мне персональную скидку на AsRock AMD RX 6800 XT в 18% - я не смог устоять и заказал её всего за 85 т.р. По производительности (59 MHs) 6800 XT чуть лучше 3070 (52 MHs).

Яндекс.Маркет радует скидкой 18%

      После этого одна 3090 отправилась в мой компьютер, а её место в риге заняла AMD 6800XT.

      План по мощностям был выполнен на 100% и с 13.01 майнинг вышел на плановую мощность (более 400 МHs). Путем снижения мощности получил потребление 1200 Вт на 5 видеокартах при 440 MHs. Разгон по памяти на видеокартах практически не применял: на NVIDIA 3070 и 3090 +98 МГц в MSIAfterBurner, на AMD  6800XT +5% через драйвер. 

      Оборудование разместил на холодильнике, так как больше места в квартире не нашлось. За ригом разместил три бытовых вентилятора Midea с диаметром лопастей 15 см. На выдув поставил два 20-ти сантиметровых Noctua NF-A20 PWM.

Вид в интерьере

      Полное потребление электроэнергии квартирой ночью, когда выключены все бытовые приборы, монитор и телевизор, но работает риг и системный блок, составляет около 1,5 кВт на всю квартиру. Стоимость электроэнергии за 1 кВт у меня составляет около 4,25 р. (или 4,6 т.р. в месяц за всю квартиру).

      Итого четыре пункта начального плана были выполнены.

      Стоимость купленного оборудования:

№ п.п.

Наименование

Стоимость, т.р.

Дата покупки

1

SSD OCZ Vertex 4 256 ГБ (куплен в 2012 г.)

9

2012

2

Windows 8.1 (ключ от неё позволил установить Windows 10 - подарили)

10

-

3

ОЗУ 32 ГБ (куплена в 2019 г.)

13

2019

4

MSI 3090 SUPRIM

144

18.12.2020

5

MSI 3090 SUPRIM

144

19.12.2020

6

Профиль и инструменты

2,3

20.12.2020

7

Райзеры Molex 6 шт. и синхронизатор БП

1,8

21.12.2020

8

БП Seasonix TX-850

23,7

29.12.2020

9

Palit 3090 GamingPRO

139,3

09.01.2021

10

ASUS Wi-Fi

3,6

09.01.2021

11

БП Seasonix TX-850

23,7

10.01.2021

12

Asus 3070 ROG STRIX

75

11.01.2021

13

Мат. плата MSI B360F-PRO

8,3

11.01.2021

14

Процессор Intel Celeron G4930

3,5

11.01.2021

15

ASRock RX 6800 XT TAICHI

85,7

12.01.2021

16

Noctua вентилятор 200 мм

2,7

15.01.2021

17

Noctua вентилятор 200 мм

2,7

17.01.2021

18

Вентиляторы Midea 3 шт.

2,1

17.01.2021

19

ИТОГО (без учета ОЗУ, SSD, ОС Windows)

662,4

20

ИТОГО (с учетом ОЗУ, SSD, ОС Windows)

694,4

21


22

Плановая сумма, т.р.

700

23

Процент освоения

99,20%


     19.01 я решил проверить возможность вывода денег за майнинг. Вывел весь намайненный на тот момент эфир (0,447 ETH) с пула на свой кошелёк на MyEtherWallet. Далее на сайте bestchange.ru нашел обменник с большим количеством положительных отзывов и хорошим курсом, зарегистрировался на нём, создал заявку на обмен 0,105 ETH на рубли с получением на карту Сбербанка, из заявки скопировал номер кошелька обменника, из своего кошелька сайте MyEtherWallet послал 0,105 ETH на кошелёк обменника, далее скопировал хэш операции в буфер обмена, на сайте обменника в чате сообщил хэш операции и через несколько минут получил свои 10 т.р. на карту Сбербанка.

     29.01 решил повторить вывод. Из-за роста курса эфира за те же 0,105 ETH получил уже 11 т.р.

     На текущий день (04.02) на моём кошельке осталось 0,233 ETH. На пуле с 19.01 накопилось еще 0,415 ETH. При текущем курсе эфира за эти 0,648 ETH можно получить 77 т.р.

Курс эфира на 04.02.2021

 

       Реализация плана продолжается.


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