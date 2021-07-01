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Криптовалютный бум, начавшийся в первом полугодии 2021 года, похоже, начал приближаться к своему завершению. Об этом свидетельствуют курсы популярных криптовалют, прежде всего биткойна и эфира, которые по сравнению с пиковыми значениями уже упали в два раза. Также у майнеров эфира в полтора раза снизилась доходность добычи этой криптовалюты. Всё это не могло не привести к снижению цен на популярные у майнеров видеокарты.

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И если еще пару месяцев назад цены на популярную видеокарту средней ценовой категории NVIDIA RTX 3070 превышали 210 тысяч рублей, то на текущий день в компьютерном магазине XPERT.RU цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 находятся в диапазоне от 100 до 127 тысяч рублей.

Также в этом магазине появились видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti, которые с начала криптобума практически пропали из продажи. Цены на данные видеокарты находятся в диапазоне от 75 до 78 тысяч рублей.

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Следует отметить, что видеокарты 3070 и 3060 Ti обеспечивают практически одинаковую производительность в майнинге из-за практически одинаковых параметров работы оперативной памяти: ширина шины памяти у них составляет 256 бит, а полоса пропускания - 448 ГБ/c. При этом скорость в играх у них отличается всего лишь на 13% в пользу более быстрой 3070. Стоит ли 13% скорости переплаты в 50% каждый может решить для себя самостоятельно.

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Также в этом магазине есть в наличии более бюджетные видеокарты 3060 (обычные без Ti). Несмотря на то, что эти видеокарты имеют в активе целых 12 ГБайт оперативной памяти на борту, в играх они проигрывают видеокартам 3060Ti порядка 30%, а видеокартам 3070 - около 50%. При этом цены на них находятся в диапазоне от 65 до 75 тысяч рублей.





Возможно, в будущем, потенциал обычных NVDIA RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти будет раскрыт новыми игровыми проектами, но, по моему мнению, покупка обычной 3060 по указанным ценам не является оптимальным решением ни для геймеров, ни для майнеров. Ведь помимо меньшей производительности в играх, обычная NVIDIA RTX 3060 имеет встроенный ограничитель майнинга, который снижает привлекательность её покупки для майнеров.

Что касается меня лично, если бы у меня сейчас была бы сумма достаточная, чтобы купить любую из вышеперечисленных видеокарт, я бы добавил еще немного и купил бы альтернативу в виде ASRock Radeon RX 6900 XT за 132 тысячи рублей:

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Скорость этой видеокарты в играх примерно соответствует NVIDIA RTX 3080, а в некоторых играх она может потягаться на равных и с NVIDIA RTX 3090.





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А какую видеокарту выбрали бы себе Вы?