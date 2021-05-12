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Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей

Текущие цены на видеокарты согласно Яндекс.Маркет: NVIDIA RTX 3070 от 213 т.р., NVIDIA RTX 3080 от 268 т.р., NVIDIA RTX 3090 от 355 т.р.
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     Сегодня курс эфира продолжил свой рост и превысил 4300 USD за одну монету.

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     На фоне роста курса эфира цены на высокопроизводительные видеокарты NVIDIA 30-ой серии также продолжили свой рост. Так, согласно Яндекс.Маркет, минимальная цена на NVIDIA RTX 3070 сейчас составляет 213 тысяч рублей. NVIDIA RTX 3080 можно приобрести за немалые 259 тысяч рублей. А топовую NVIDIA RTX 3090 дешевле 355 тысяч рублей найти практически не возможно.

Цены на видеокарты 30-ой серии на 12.05.2021

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Так в статье нигде год и не написан :)
Вторичный рынок комплектующих наполнится предложениями от майнеров во втором полугодии
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