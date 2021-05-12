Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
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Сегодня курс эфира продолжил свой рост и превысил 4300 USD за одну монету.
На фоне роста курса эфира цены на высокопроизводительные видеокарты NVIDIA 30-ой серии также продолжили свой рост. Так, согласно Яндекс.Маркет, минимальная цена на NVIDIA RTX 3070 сейчас составляет 213 тысяч рублей. NVIDIA RTX 3080 можно приобрести за немалые 259 тысяч рублей. А топовую NVIDIA RTX 3090 дешевле 355 тысяч рублей найти практически не возможно.
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