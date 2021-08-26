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Каша из топора или системный блок для любимой тёщи

Недорогая материнская плата под Socket AM4 с M2 (ASROCK A320M-HDV R4.0), народный AMD Ryzen 3600, Zalman CNPS9X Optima и КПТ-8 восемнадцатилетней выдержки.
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    После последнего апгрейда у меня осталось некоторое количество комплектующих, которые несколько месяцев лежали без дела, в том числе и старая видеокарта AMD Radeon R9 Nano. И вот вчера, во время прогулки с женой, у нас зашёл разговор о текущем уровне инфляции на различные товары и, в частности, о ценах на видеокарты. Жена предложила мне продать старую видеокарту пока цены на видеокарты высокие. Я отказался, так как когда покупатель попросит проверить видеокарту, то для этого мне придётся разбирать основной системник, а мне не охота это делать и вообще эта видеокарта мне дорога как память. Тогда жена спросила, а можно ли использовать эту карту для получения дополнительного дохода. Подумав, я сказал, что это возможно, но для этого надо собрать целый компьютер и, в принципе, мне для этого не хватает только материнской платы под Socket AM4, которая стоит несколько тысяч рублей.

     Мы остановились и на смартфоне стали смотреть наличие плат и цены на них в ближайших магазинах в шаговой доступности: DNS и Ситилинке. Платы под Socket AM4 в наличии были и цены на них начинались от 3620 рублей (за ASROCK A320M-DVS R4.0), но эта плата не имела разъема M2 под NVME SSD, а именно такой диск я планировал использовать. Поэтому выбор пал на следующую по стоимости плату - ASROCK A320M-HDV R4.0 за 3820 рублей. Сделав заказ и мгновенно получив СМС о его готовности, мы направились в Ситилинк. В магазине я оплатил заказ, получил небольшую коробку с платой и мы пошли домой.

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     Обзор процесса распаковки платы и сборки ПК. Коробка от платы ASROCK A320M-HDV R4.0

Коробка с платой никак не запечатана

Комплект поставки Плата упакована в антистатический пакет

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В пакете плата располагается на мягкой упаковке

 Нижняя поверхность платы     В качестве ОЗУ я решил использовать один из двух модулей на 16 ГБ Kingston HyperX Predator 3333 МГц из комплекта, который был установлен в другом ПК.
     По термопасте я решил, что оптимально будет использовать КПТ-8, которая осталась у меня с момента работы в компьютерном салоне в 2003-2004 годах.


     Процессор у меня также был в наличии - AMD Ryzen 5 3600, который я лишь недавно поменял на более современный AMD Ryzen 5 5600X в своём основном ПК.

Плата с установленным процессором и нанесённой на процессор термопастой КПТ-8

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     В качестве процессорного кулера решил использовать Zalman CNPS9X Optima, который я покупал в 2019 году на время, пока искал крепление под Socket AM4 для Noctua NH-D14 (тогда, в итоге, Noctua крепление под Socket AM4 прислала мне бесплатно).

Процессорный кулер Zalman CNPS9X Optima
Подошва кулера Zalman CNPS9X Optima

     Штатный вентилятор от процессорного кулера Zalman CNPS9X Optima содержит множество светодиодов по контуру корпуса, которые светят очень ярко, и не имеет возможности их отключения. Зная это, я спросил у жены, надо ли ей, чтобы компьютер светился ночью, на что она ответила категорическим нет. Поэтому в качестве вентилятора я решил использовать имеющийся в наличии beQuiet! Pure Wings 2.

Штатный вентилятор от процессорного кулера Zalman CNPS9X Optima и beQuiet! Pure Wings 2

 

Размер AMD Radeon R9 Nano в сравнении c вентилятором диаметром 12 см

     В качестве системного  диска я решил использовать Samsung NVME SSD диск на 250 ГБ, который я когда-то купил для ноутбука и затем использовал для хранения резервных копий данных.

AMD Radeon R9 Nano и Samsung NVME SSD 970 EVO Plus
     Перед установкой в системный блок я решил проверить наличие пыли в видеокарте. В прорезях радиатора на просвет мне показалось, что немного пыли присутствует. Поэтому, на всякий случай, я решил снять кожух и почистить радиатор кисточкой. После снятия кожуха я увидел это: 
Не майнила, не перегревалась, работала в стерильных условиях :)

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     Немного предыстории о том, как мне досталась эта видеокарта. В конце 2015 года, когда AMD представила новые видеокарты семейства Fury, одной из представленных видеокарт была AMD R9 Nano. Мне ещё тогда захотелось её получить, но в то время у меня была относительно свежая XFX AMD Radeon R9 290X, и я решил не тратить около 50 т.р., на видеокарту, которая всего на 15-25% производительнее. В марте 2020 года, просматривая Авито, я увидел, что R9 Nano продают за 8-10 т.р. Свою R9 290X я оценил тысяч в 5-7. Поэтому я решил, что время апргейда настало, и купил R9 Nano за 7800 рублей. 

     После покупки я сразу установил карту, не разбирая, в свой ПК, а R9 290X после этого продал за 5500 рублей. В итоге, AMD R9 Nano проработала в моём ПК до декабря 2020 года, после чего была изъята и положена на полку, где и лежала до вчерашнего дня. Вскрытие видеокарты ещё раз убедило меня в том, что карту я купил у майнера, и карта была в майнинге несколько лет.

 

    Прочистив радиатор и протерев вентилятор и кожух, я прикрутил кожух обратно и установил карту в системный блок. Для улучшения температурных показателей в корпусе  DeepCool Matrexx 55 White я также установил дополнительный вентилятор Scythe Slip Stream диаметром 14 см на выдув. Из двух блоков питания, которые у меня были в запасе я решил установить  SEASONIC FOCUS Plus SSR-550PX на 550 Вт.
Как новенький     Сразу после сборки ПК стартовал без проблем. Версия BIOS на плате оказалась установлена последняя доступная на сайте ASRock. Судя по всему, более новые версии BIOS для этой платы более выпускаться не будут. 
                                           

     Память по умолчанию заработала на частоте 2400 МГц.                                                

                                       

     Далее я выбрал к использованию XMP профиль на 3333 МГц, сохранил настройки и перезагрузил ПК.

     Настройки XMP профиля применились без проблем - память заработала на частоте 3333 МГц.

 Тайминги я решил оставить в режиме Auto.

     Процессор определился корректно: 

     Настройки вентиляторов по умолчанию.

     Для уменьшения уровня шума я снизил скорость работы процессного вентилятора с 900 до 550 оборотов, установив режим работы для него в Silent.

     Установка Windows 10 прошла успешно.

     Windows 10 Pro нормально активировался с использованием имеющейся у меня лицензии на Windows 7 Максимальная, которую мне подарили в 2010 году.

     Далее я решил проверить какой доход можно попытаться получить с этого ПК. Производительность при добыче эфира оказалась никакой (0,03 MHs), на эфире классике - 16 MHs (1500 рублей в месяц), на эрго - 56 МHs (3000 рублей). Теперь осталось договориться с тёщей, чтобы разместить этот ПК у неё в комнате, но в этом жена обещала помочь.

 

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