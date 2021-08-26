Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
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После последнего апгрейда у меня осталось некоторое количество комплектующих, которые несколько месяцев лежали без дела, в том числе и старая видеокарта AMD Radeon R9 Nano. И вот вчера, во время прогулки с женой, у нас зашёл разговор о текущем уровне инфляции на различные товары и, в частности, о ценах на видеокарты. Жена предложила мне продать старую видеокарту пока цены на видеокарты высокие. Я отказался, так как когда покупатель попросит проверить видеокарту, то для этого мне придётся разбирать основной системник, а мне не охота это делать и вообще эта видеокарта мне дорога как память. Тогда жена спросила, а можно ли использовать эту карту для получения дополнительного дохода. Подумав, я сказал, что это возможно, но для этого надо собрать целый компьютер и, в принципе, мне для этого не хватает только материнской платы под Socket AM4, которая стоит несколько тысяч рублей.
Мы остановились и на смартфоне стали смотреть наличие плат и цены на них в ближайших магазинах в шаговой доступности: DNS и Ситилинке. Платы под Socket AM4 в наличии были и цены на них начинались от 3620 рублей (за ASROCK A320M-DVS R4.0), но эта плата не имела разъема M2 под NVME SSD, а именно такой диск я планировал использовать. Поэтому выбор пал на следующую по стоимости плату - ASROCK A320M-HDV R4.0 за 3820 рублей. Сделав заказ и мгновенно получив СМС о его готовности, мы направились в Ситилинк. В магазине я оплатил заказ, получил небольшую коробку с платой и мы пошли домой.
Обзор процесса распаковки платы и сборки ПК.
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Процессор у меня также был в наличии - AMD Ryzen 5 3600, который я лишь недавно поменял на более современный AMD Ryzen 5 5600X в своём основном ПК.
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В качестве процессорного кулера решил использовать Zalman CNPS9X Optima, который я покупал в 2019 году на время, пока искал крепление под Socket AM4 для Noctua NH-D14 (тогда, в итоге, Noctua крепление под Socket AM4 прислала мне бесплатно).
Штатный вентилятор от процессорного кулера Zalman CNPS9X Optima содержит множество светодиодов по контуру корпуса, которые светят очень ярко, и не имеет возможности их отключения. Зная это, я спросил у жены, надо ли ей, чтобы компьютер светился ночью, на что она ответила категорическим нет. Поэтому в качестве вентилятора я решил использовать имеющийся в наличии beQuiet! Pure Wings 2.
В качестве системного диска я решил использовать Samsung NVME SSD диск на 250 ГБ, который я когда-то купил для ноутбука и затем использовал для хранения резервных копий данных.
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Немного предыстории о том, как мне досталась эта видеокарта. В конце 2015 года, когда AMD представила новые видеокарты семейства Fury, одной из представленных видеокарт была AMD R9 Nano. Мне ещё тогда захотелось её получить, но в то время у меня была относительно свежая XFX AMD Radeon R9 290X, и я решил не тратить около 50 т.р., на видеокарту, которая всего на 15-25% производительнее. В марте 2020 года, просматривая Авито, я увидел, что R9 Nano продают за 8-10 т.р. Свою R9 290X я оценил тысяч в 5-7. Поэтому я решил, что время апргейда настало, и купил R9 Nano за 7800 рублей.
После покупки я сразу установил карту, не разбирая, в свой ПК, а R9 290X после этого продал за 5500 рублей. В итоге, AMD R9 Nano проработала в моём ПК до декабря 2020 года, после чего была изъята и положена на полку, где и лежала до вчерашнего дня. Вскрытие видеокарты ещё раз убедило меня в том, что карту я купил у майнера, и карта была в майнинге несколько лет.
Память по умолчанию заработала на частоте 2400 МГц.
Далее я выбрал к использованию XMP профиль на 3333 МГц, сохранил настройки и перезагрузил ПК.
Настройки XMP профиля применились без проблем - память заработала на частоте 3333 МГц.
Тайминги я решил оставить в режиме Auto.
Процессор определился корректно:
Настройки вентиляторов по умолчанию.
Для уменьшения уровня шума я снизил скорость работы процессного вентилятора с 900 до 550 оборотов, установив режим работы для него в Silent.
Установка Windows 10 прошла успешно.
Windows 10 Pro нормально активировался с использованием имеющейся у меня лицензии на Windows 7 Максимальная, которую мне подарили в 2010 году.
Далее я решил проверить какой доход можно попытаться получить с этого ПК. Производительность при добыче эфира оказалась никакой (0,03 MHs), на эфире классике - 16 MHs (1500 рублей в месяц), на эрго - 56 МHs (3000 рублей). Теперь осталось договориться с тёщей, чтобы разместить этот ПК у неё в комнате, но в этом жена обещала помочь.
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