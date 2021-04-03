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В поиске идеального ноутбука

История моих ноутбуков. Сравниваю процессорную производительность ноутбуков на базе Intel Core i5-7200U, AMD Ryzen 4800HS и AMD Ryzen 5900HX c производительностью десктопа на базе AMD Ryzen 3600.
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Ноутбуки - участники тестирования

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   В последние 12 лет моим основным рабочим инструментом является ноутбук. В 2008 году это был одноядерный Fujitsu-Siemens Lifebook S7020, в 2011 двухъядерный Lifebook S7110, в 2014 году двухъядерный четырёхпоточный ультрабук Sony VAIO Pro 13. За последним я проработал почти пять лет, поэтому расскажу немного про него.

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      Sony VAIO Pro 13 имел много преимуществ: вес 1,06 кг, компактность, премиальный внешний вид, но за 5 лет использования морально и физически устарел: 2 ядра и 4 ГБ ОЗУ в 2019 году уже не хватало, Excel на больших файлах сильно тормозил.

   Компания, в которой я работаю, не готова менять компьютерную технику пока она физически работоспособна, новая техника с конца 2014 года и по текущий момент не закупается. Я же, в свою очередь, люблю работать на современной высокопроизводительной технике, поэтому в апреле 2019 года решил приобрести для работы новый идеальный ноутбук на свои средства. Сразу хочу сказать, что идеал в моём понимании – это топовое железо за те деньги, которые я могу позволить себе потратить.

      Бюджет на новый ноутбук определил для себя в районе 45 т.р., минимальные требования для ноутбука в таком бюджете установил следующие: процессор Intel Core i5 8 поколения (4 ядра/8 потоков), минимум 8 ГБ ОЗУ, IPS матрица, SSD на 256 ГБ. В результате поиска выбор пал на Lenovo IdeaPad 330S-14IKB с Intel Core i5-8250U (4 ядра/8 потоков), 8 ГБ ОЗУ, IPS FULL HD дисплеем 14” и SATA 128G SSD за 38 т.р. в магазине Ситилинк. Дополнительно к нему был куплен SSD NVME SAMSUNG 970 EVO Plus на 256 ГБ за 6 т.р. и установлен в качестве системного диска.

      Hа новом Lenovo IdeaPad 330S работать стало гораздо приятней. Там где раньше наблюдались тормоза, тормозить по ощущениям стало примерно в два раза быстрее :).

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      Но раз начав стремиться к лучшему уже сложно остановиться, поэтому поиск идеала продолжился.

      В начале 2020 года, просматривая Яндекс.Маркет, я увидел объявление о продаже ноутбука DELL G5 5590 c шестиядерным Intel Core i7-9750H, 8 ГБ ОЗУ, SSD NVME 256 ГБ + HDD SATA 1000 ГБ, NVIDIA 1650 с большой (18 %) скидкой всего за 66 т.р. На тот момент аналогичные модели в других магазинах стоили порядка 80 т.р., а в моём бюджете была нужная сумма, поэтому я его купил его на замену Lenovo.

      Субъективно шестиядерный двенадцатипоточный DELL G5 5590 по сравнению с восьмипоточным Lenovo IdeaPad 330S гораздо производительней, но при этом сильно тяжелее (2,7 кг против 1,6 кг у Lenovo) и объемней. Приложения на DELL G5 5590 стали работать плавнее, работать стало приятней. В общем, DELL G5 5590 в вышеуказанной комплектации - это настоящая мобильная рабочая станция – тяжёлая и производительная. После покупки нового ноутбука Lenovo IdeaPad 330S весной 2020 года был благополучно продан на Авито за 33 т.р.

      Наступила осень 2020 года.  На работе вместо старого Sony VAIO Pro 13  мне выдали более современный ноутбук HP ProBook 430 G4 c Intel Core i5-7200U (2 ядра/4 потока) и 8 ГБ ОЗУ.

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      В это же время в моём бюджете появились свободные деньги, а мысль, что шесть ядер в ноутбуке - это не максимально доступные для ноутбука восемь, не оставляла меня в покое. В результате поиск идеала продолжился и, в ноябре, просматривая объявления на Авито, я увидел очень классное предложение – современный восьмиядерный шестнадцатипоточный ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I 2020 года ( Ryzen 7 4800HS/16 ГБ ОЗУ/512 ГБ SSD/NVIDIA 1660Ti/ IPS 144 Гц FULL HD дисплей) за 80 т.р. c пробегом всего в 4 месяца. В итоге, после небольшого торга и проверки, ASUS GA502I оказался у меня, а DELL G5 спустя месяц был благополучно продан за те же деньги, в которые он мне обошёлся.

      По сравнению с DELL G5 новый ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I оказался практически по всем параметрам лучше: с учетом блока питания примерно на 1 кг легче, производителей, с более качественным дисплеем, лучшей эргономикой и более лаконичным внешним видом. В общем идеальный ноутбук на конец 2020 года за свои деньги.

      Наступил февраль 2021 года. В продаже появились ноутбуки с AMD Ryzen 5000 серии. Архитектура AMD ZEN3 в судя по обзорам стала значительно производителей по сравнению с архитектурой AMD ZEN2.

Сравнение процессоров AMD Ryzen 7 4800H и AMD Ryzen 9 5900HX из обзора на YouTube канале HardWare Unboxed      При этом топовые мобильные процессоры AMD 5000 серии также стали опережать топовые мобильные процессоры своего основного конкурента практически во всех приложениях.

 

Сравнение процессоров Intel Core i9-10980HK и AMD Ryzen 9 5900HX из обзора на YouTube канале HardWare Unboxed

      После просмотра обзоров я решил купить себе новый ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 5000 серии. Мой выбор пал на ASUS ROG Zephyrus G15 2021 года выпуска в комплектации с AMD Ryzen 9 5900HS, 16 ГБ ОЗУ, видеокартой NVIDIA 3070 и терабайтным NVME SSD. Но в России их не было. Запросы в феврале в представительство ASUS в России и несколько официальных магазинов по поводу сроков появления данной модели в продаже и цен оказались безрезультатными – информацией о сроках и ценах они не обладали.
      В магазине DNS же в то время появились в продаже ноутбуки ASUS ROG STRIX G513 и ASUS ROG STRIX SCAR G533 с нужными мне характеристиками. В свете распространения новостей, что ноутбуки с современными игровыми картами стали пользоваться диким спросом, я решил не медлить, взял кредит в Сбербанке и купил себе ASUS ROG STRIX G513QR c AMD Ryzen 9 5900HX, 16 ГБ ОЗУ, видеокартой NVIDIA 3070, терабайтным NVME SSD и IPS 300 Гц FULL HD дисплеем. Новый ноутбук обошёлся мне в 181 т.р. По прошествии полутора месяцев скажу, что это был правильный выбор. Ноутбуки ASUS ROG Zephyrus G15 2021 года в продаже так и не появились, а ASUS ROG STRIX G513 и ASUS ROG STRIX SCAR G533 в вышеуказанной конфигурации с двадцатых чисел февраля пропали из продажи.

     Итого на текущий момент у меня в распоряжении оказалось три различных ноутбука. Мне стало интересно, насколько все ноутбуки отличаются по производительности, прежде всего процессорной. Так как дома у меня есть еще и достаточно современный компьютер с AMD Ryzen 5 3600 c быстрой памятью, то я решил также протестировать и его.

      Конфигурации ноутбуков:

     HP ProBook 430 G4: процессор Intel Core i5-7200U / 8 ГБ ОЗУ DDR4 2133 МГц в одноканальном режиме работы, тайминги 15-15-15-35 1T / интегрированное в процессор видео-ядро / SSD SATA 256 ГБ.

    ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I 2020 года: процессор AMD Ryzen 7 4800HS / 16 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц в двухканальном режиме работы, тайминги 22-22-22-52-1T / видеокарта NVIDIA 1660Ti / SSD NVME 512 ГБ / Схема питания – Balanced.

    ASUS ROG STRIX G513QR 2021 года: процессор AMD Ryzen 9 5900HX / 16 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц в двухканальном режиме работы, тайминги 22-22-22-52-1T / видеокарта NVIDIA 3070 / SSD NVME 1 ТБ / Схема питания – Balanced.

      Конфигурация компьютера:

    Процессор AMD Ryzen 5 3600 / 64 ГБ ОЗУ DDR4 3600 МГц в двухканальном режиме работы, тайминги 18-22-22-40-1T  / видеокарта NVIDIA 3090 MSI SUPRIM X / SSD NVME 1 ТБ / процессорный кулер Noctua NH-D14.

     Методика тестирования:

     Ноутбуки работали от сети. Программное обеспечение для целей тестирования копировалось на системный SSD. Почти все тесты за исключением особо длительных запускались несколько раз, на рисунках ниже приведены максимальные результаты. 

      Результаты тестов:
















      Выводы по результатам тестов:

      Два ядра в ноутбуке в 2021 году - это очень мало.

      Современный восьмиядерный ноутбук в однопоточной нагрузке до 2,5 раз быстрее, а в многопоточной до 10 раз быстрее двухъядерного ноутбука 4-х летней давности.

     Замена двухъядерного ноутбука на современный восьмиядерный ощущается очень сильно и делает работу гораздо комфортней.

  Производительность шестиядерного десктопного процессора AMD Ryzen 5 3600 примерно равна производительности восьмиядерного мобильного AMD Ryzen 7 4800HS.

    Разница в производительности между восьмиядерным мобильным AMD Ryzen 7 4800HS и восьмиядерным мобильным AMD Ryzen 9 5900HX в среднем составляет порядка 20%. Для себя я решил, что ради этого стоило произвести замену ноутбука.


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