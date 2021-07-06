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Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа

Принимаю решение начать добывать Чиа. Выбираю оборудование для плоттинга и фарминга Чиа. Результаты за два месяца.
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     В этой статье я расскажу свой опыт в части подготовки к плоттингу и фармингу Чиа (Chia), о достигнутых на текущий момент результатах и дальнейших планах.

     Немного предыстории: Криптомонета Чиа появилась относительно недавно, а торговаться на криптобиржах начала 3 мая этого года. Для добычи данной монеты необходимо много дискового пространства, которое используется для хранения файлов с данными. Чем больше дискового пространства используется, тем выше шанс получить данную монету.

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     Я считаю, что данная монета имеет достаточно хорошие перспективы на рынке криптовалют, так её добыча не требует столько же электроэнергии как, например, добыча биткойна или эфира. Как показывает опыт последних 5 лет, криптовалюты с нами надолго, и, вероятно, интерес будет смещаться к более экологичным криптовалютам. Поэтому, впервые узнав о данной монете в конце апреля, я решил принять участие в её добыче (фарминге). 

     На тот момент у меня был в наличии ПК следующей конфигурации:

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Процессор - AMD Ryzen 5 3600;

Материнская плата  - MSI X570A-PRO;

Два модуля оперативной памяти по 32 ГБ PATRIOT Viper 4 Blackout PVB464G360C8K DDR4 3600;

Два SSD NVME Samsung 960 Pro: на 512 ГБ и на 1ТБ;

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Видеокарта MSI NVIDIA RTX 3090 SUPRIM X;

Блок питания SEASONIC FOCUS Plus SSR-550PX мощностью 550 Вт.

     Всё это размещалось в корпусе DeepCool Mattrex 55 и было подключено к электросети через ИБП POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD. Также у меня были в наличии два жестких диска 3,5'' Hitachi на 3, 4 ТБ и еще один WD на 8 ТБ.

     Процесс добычи монеты Чиа состоит из двух этапов: создания файлов-плотов (плоттинг) и использования созданных файлов-плотов в процессе поиска блоков (фарминг).

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     На начало мая общий размер сети Чиа составлял порядка 2 миллионов Терабайт.  Калькулятор доходности Чиа в тот момент показывал, что окупаемость оборудования составляла менее полугода.

     Я решил потратить на дозакупку оборудования порядка 100 тысяч рублей и выйти на на суммарный объем порядка хранения 25-30 ТБ (порядка 250-270 файлов-плотов Чиа). 

     Так как корпус DeepCool Mattrex 55 позволяет установить максимум два жестких диска размером 3,5'', то передо мной встал вопрос размещения большого количества жестких дисков.

     На текущий момент большинство имеющихся в продаже компьютерных корпусов рассчитаны на установку максимум двух жестких дисков. Поэтому я начал поиск старых корпусов, в которые можно установить более четырёх жестких дисков размером 3,5''. В итоге я остановил свой выбор на корпусе Corsair C70 Vengeance.

 Corsair C70 Vengeance

      Данный корпус в конфигурации по умолчанию позволяет установить 6 дисков размером 3,5''. В результате мне удалось купить данный корпус на Авито за 4 т.р. В качестве бонуса в корпусе обнаружилось 3 неплохих вентилятора и один никому сейчас ненужный привод Blu-ray дисков.

     Со старых времён у меня также оставалась корзина для четырёх жестких дисков Cooler Master STB-3T4-E3-GP.Cooler Master STB-3T4-E3-GP

     С учётом данной корзины общее количество жёстких дисков размером 3,5'' в корпусе ПК можно довести до десяти.

     Критерии для выбора жестких дисков я установил для себя следующие:

1. Минимальная стоимость за 1 ТБ

2. Объем диска от 6 ТБ

3. Гарантия на диск - 5 лет.

4. Производитель диска - HGST (WD) - потому что диски от HGST еще в 2010 году были надёжней, чем диски от Seagate и Toshiba. Это подтверждается и рейтингом 2016 года и относительно свежим рейтингом 2020 года.

     В результате поиска под вышеуказанные критерии попал жесткий диск WD Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4, 6ТБ, HDD, SATA III, 3.5". Два таких диска я купил в Ситилинке по 28,5 т.р. и ещё один в DNS за 27 т.р.

WD Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4

      Во время создания файла-плота Чиа программе требуется порядка 250 ГБ дискового пространства под временные файлы из расчёта на один создаваемый файл-плот. Поэтому, с учетом моего шестиядерного двенадцати-поточного AMD Ryzen 3600, для максимальной скорости создания плотов нужно было найти быстрый 2 ТБ SSD диск. Но в начале мая стоимость SSD NVME дисков объемом 2 ТБ сильно взлетела. К примеру SSD Samsung 970 EVO Plus объемом 2 ТБ стал стоить  40 и более тысяч рублей. Поэтому тут я решил немного сэкономить и в результате взял два однотерабайтных SSD SATA Samsung 870 EVO. Два этих диска я планировал объединить в один диск с помощью RAID0 средствами Windows или воспользоваться технологией дисковых пространств Windows.

     Так как SATA дисков в итоге у меня оказалось 8 штук, а разъемов на материнской плате всего 6, то я решил купить PCI-E контроллер ORIENT M9215S на 4 SATA на базе чипсета Marvell 88SE9215. Данный контроллер с учётом доставки обошёлся мне в 2615 рублей.


ORIENT M9215S

     Также я решил добавить себе в ПК немного дополнительной процессорной мощи. Так как сейчас на дворе уже 2021 год, а моему Ryzen 3600 уже исполнилось почти два года, я решил поменять его на более производительный AMD Ryzen 5 5600X - данный процессор обошёлся мне в Ситилинк в 24 т.р.

     Для обеспечения оптимального температурного режима в ПК я также купил 5 вентиляторов Aerocool Rev RGB и контроллер для их подключения. Их я выбрал просмотрев вот этот ролик на Ютубе.

 Aerocool Rev RGB

     Также мне пришлось заменить мой блок питания SEASONIC FOCUS Plus SSR-550PX на Seasonic Prime TX-850 на 850 Вт, так как старый позволял подключить без использования переходников максимум 6 жёстких дисков. В новом же  Seasonic Prime TX-850 в наличие имеется аж целых 14 SATA разъемов.

     Дополнительно для хранения резервных копий я приобрёл внешний жесткий диск на 4ТБ - HDD WD P10 Game Drive.

Внешний HDD Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive

     В итоге, на текущий момент, мои суммарные затраты на подготовку к добыче Чиа составили:


Наименование
Стоимость, т.р.
Corsair C70 Vengeance 4
WD Ultrastar DC HC310 6 TB HDD 28,5
WD Ultrastar DC HC310 6 TB HDD 28,5
WD Ultrastar DC HC310 6 TB HDD 27
Samsung 870 EVO 1 TB SSD 11,5
Samsung 870 EVO 1 TB SSD 11,5
ORIENT MS9215S Контроллер 4хSATA PCI-E 2,6
AMD Ryzen 5 5600X 24,1
4 TB Внешний HDD WD P10 Game Drive 13
Комплект вентиляторов (3шт) Aerocool Rev RGB Pro 2,5
Вентиляторы Aerocool Rev RGB 2 шт. 1,4
Seasonic TX-850 22,3
ИТОГО: 176,9


     Так как у меня сейчас ипотека на 14 лет, то свободных денег в достаточном количестве у меня практически никогда не бывает. Не было их и два месяца назад. Из указанной суммы в 177 т.р. у меня было в наличии порядка 20 т.р. Поэтому часть железа на 80 т.р. я купил в рассрочку на 6 месяцев в Ситилинке. Оставшиеся 80 т.р. я взял в долг у жены.

Железо под добычу Чиа

      Пока я покупал всё это железо, на ПК был запущен процесс создания файлов-плотов Чиа.  На процессоре AMD Ryzen 5 3600 средний срок создания одного плота занимал чуть менее 5 часов. Объем записи на SSD диск при создании одного плота составляет порядка 1370 ГБ. 

     В результате примерно за 10 дней я создал 36 плотов и решил остановиться, так как появились новости о скором выходе обновления с поддержкой официальных пулов. 

     Вероятность получения монеты в соло режиме с моими небольшими объемами и дальнейшим ростом сети становилась всё меньше. А поддержка официальных пулов, по информации от разработчиков, потребует пересоздания ранее созданных плотов Чиа. Следует отметить, что изначально разработчики Чиа обещали выпустить данное обновление 17 мая. Но затем сообщили, что точных сроков назвать не могут, но они постараются выпустить его так быстро, как только смогут.

     Последняя новость от разработчиков была от 30 июня. В ней они сообщили, что началась вторая фаза тестирования протокола с поддержкой официальных пулов, и, вероятно, обновление с поддержкой этого протокола будет выпущено на следующей неделе после 5 июля (но это пока не точно).

  Что касается моего дохода: На текущий момент я не получил ни одной монеты Чиа. Калькулятор доходности показывает, что со своими текущими 36 плотами ожидаемое время выигрыша монеты составляет более 5 лет. Поэтому сейчас я продолжаю ждать появления обновления с поддержкой официальных пулов. Думаю, что в течение пары-тройки лет у меня получится хотя бы частично отбить свои затраты.

     В дальнейшем я планирую докупить ещё жестких дисков объемом от 6 до 18 ТБ и еще 64 ГБ ОЗУ. Дополнительный объем ОЗУ позволит создать RAM-диск объемом 118 ГБ - это в 4 раза снизит использование ресурса SSD и повысит скорость создания файлов-плотов Чиа.

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