Курс эфира упал на 30% от своего максимума менее чем за 6 дней
Еще только пару дней назад я писал, что курс эфира отыгрывает своё падение на 25%, но текущая ситуация на рынках для криптоинвесторов и майнеров продолжает ухудшаться.
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Курс эфира после обновления своего исторического рекорда снижается и на текущий момент он уже упал с более чем 2000 USD до 1400 USD (на 30%).
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Причем такая ситуация наблюдается для практически всех криптовалют.
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Что это - долгожданный для многих откат на уровни двухлетней давности или всего лишь кратковременная коррекция перед стабилизацией и дальнейшим ростом?
Ответ на этот вопрос очень важен для большинства читателей данного сайта. Если это откат, то я думаю, что множество геймеров и компьютерных энтузиастов наконец-то получит шанс получить современную видеокарту в свой компьютер по вменяемым ценам. Но если это кратковременная коррекция, то ситуация с ценами и доступностью видеокарт останется крайне напряженной как минимум до конца весны этого года.
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