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Еще только пару дней назад я писал, что курс эфира отыгрывает своё падение на 25%, но текущая ситуация на рынках для криптоинвесторов и майнеров продолжает ухудшаться.

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Курс эфира на утро 26 февраля 2021 года

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Курс эфира после обновления своего исторического рекорда снижается и на текущий момент он уже упал с более чем 2000 USD до 1400 USD (на 30%).

Курс эфира с 19.02.2021 по 26.02.2021

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Причем такая ситуация наблюдается для практически всех криптовалют.

Ситуация на рынке криптовалют на 11:00 26.02.2021

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Что это - долгожданный для многих откат на уровни двухлетней давности или всего лишь кратковременная коррекция перед стабилизацией и дальнейшим ростом?

Ответ на этот вопрос очень важен для большинства читателей данного сайта. Если это откат, то я думаю, что множество геймеров и компьютерных энтузиастов наконец-то получит шанс получить современную видеокарту в свой компьютер по вменяемым ценам. Но если это кратковременная коррекция, то ситуация с ценами и доступностью видеокарт останется крайне напряженной как минимум до конца весны этого года.

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