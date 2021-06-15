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Недавно энтузиасты криптомонеты Chia (Чиа) получили в свои руки новый мощный инструмент - плоттер от madMAx43v3r. Использование данного плоттера в разы ускоряет создание новых плотов Чиа. И если буквально несколько дней назад мировой рекорд скорости создания плота составлял 24 минуты, то на сегодняшний момент рекорд улучшили почти до 16 минут. Данная информация появилась на форуме криптоэнтузиастов ChiaForum.

Описание сети Чиа на главной странице проекта chia.net реклама Для этого криптоэнтузиаст с ником larzzon использовал высокопроизводительный компьютер с 32-х ядерным процессором AMD RYZEN Threadripper 3970X, 128 ГБ ОЗУ и двумя SSD PM983 в RAID0. В ОЗУ был создан RAM-диск объемом 110 ГБ, на который была перенаправлена большая часть операций дискового ввода-вывода. Данная конфигурация позволяет создавать до 89 плотов Чиа в сутки. larzzon считает, что если заменить SSD диски на более производительные, то время создания плота скорее всего получится уменьшить до 15 минут.

Но конфигурация с процессором AMD RYZEN Threadripper 3970X, несомненно, не является самой оптимальной с точки зрения стоимости.

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Для примера, более бюджетная конфигурация с 16-ти ядерным процессором AMD Ryzen 9 5950X, 128 ГБ ОЗУ и двумя SSD Samsung 970 Evo Plus в RAID0 обеспечивает создание одного плота за 19 минут 31 секунду (73 плота в сутки). Для этого в ОЗУ также создавался RAM-диск на 110 ГБ, а количество участков (buckets) при создании плота в плоттере устанавливалось в 512.

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Для сравнения, время создания одного плота Чиа на сборке с народным 6-ти ядерным процессором AMD Ryzen 5 3600 с 64 ГБ (без RAM-диска) и с одним NVME SSD Seagate Firecuda 2ТБ составляет 53 минуты (27 плотов в сутки).

Несомненно, в свете таких новостей многие криптоэнтузиасты монеты Чиа постараются укомплектовать свои компьютеры ОЗУ объемом 128 ГБ, что, весьма вероятно, увеличит цены на модули памяти объемом 32 ГБ. Так что, если вы планировали прибрести такие модули, думаю, стоит это сделать в ближайшее время.

Ну а возможным плюсом данной ситуации является то, что цены на NVME SSD диски объемом 1 ТБ и более, которые сильно выросли за последние два месяца, могут упасть.

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Единственным препятствием перед падением цен на ёмкие NVME SSD диски может явиться непомерная жадность продавцов, которые могут наоборот, поднять цены на SSD объемом 256-512 ГБ в два-три раза (до уровня более ёмких NVME SSD).

Также весьма вероятно, что цены за услугу плоттинга Чиа, которые сейчас составляют в среднем от 70 до 250 рублей за один плот в скором времени должны будут упасть.