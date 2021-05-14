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15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас

Взлёт популярности майнинга Чиа привел к появлению в продаже готовых решений для майнига на жестких дисках. В статье приводится краткий обзор пятнадцати самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Авито 14 мая 2021 года.
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     Рынок криптовалют переживает сейчас, пожалуй, свои самые лучшие моменты. Рост стоимости различных криптовалют продолжается уже больше года. Но если в 2020 году рост стоимости биткойна, эфира и других популярных монет был относительно плавным, то в 2021 году темпы роста сильно увеличились. На фоне этого стоимость оборудования для добычи криптомонет также выросла в разы.  И если осенью 2020 года многие еще планировали обновить свои видеокарты по рекомендованным производителями ценам, то к весне 2021 года от этих планов им пришлось отказаться. Судя по комментариям на компьютерных сайтах, текущие цены на видеокарты,  вызывают у людей, которые еще помнят рекомендованные цены, в лучшем случае недоумение, а в худшем - глубокую мизантропию по отношению к участникам рынка видеокарт.

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     При этом, несмотря на ситуацию с ценами на видеокарты, еще несколько недель назад казалось, что рост цен не затронет другие комплектующие. Но удар по потребителям компьютерного железа пришёл откуда не ждали. 

Image credit: Tom's Hardware  

     Чиа (Chia) - новая криптовалюта, работа которой основана на хранении огромного объема информации, не успев появиться, в течение всего одного месяца обрела невиданную популярность и привела к росту цен на дисковые накопители.

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     Создатели Чиа заявляют, что планировали создать лучшую версию блокчейна и платформы для смарт-контрактов с большей децентрализацией, более эффективной и более безопасной по сравнению с уже существующими решениями. И надо сказать, что идеи, заложенные при создании Чиа, действительно имеют некоторые преимущества по сравнению с классическими блокчейнами. В частности, сеть Чиа потенциально является более энергоэффективной, по сравнению с, например, сетью Биткойна.

     Следует отметить, что первая стабильная версия программного обеспечения для майнинга Чиа была опубликована менее двух месяцев назад (18 марта 2021 года). В это же время сеть стала генерировать монеты Чиа и раздавать их всем участникам проекта. 

18 марта 2021 года вышла версия ПО Чиа 1.0.0

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     На тот момент объем сети (занятого дискового пространства) Чиа составлял порядка 100 Петабайт. В течение следующего месяца объем сети Чиа демонстрировал незначительный рост. Тем временем новостей о новой криптовалюте стало очень много и это не могло не сказаться на росте её популярности. 

     При этом до 3 мая монеты Чиа еще даже не торговались на криптобиржах и их стоимость была неизвестна. Различные прогнозы показывали, что стоимость монеты Чиа на момент старта торгов может составить от 20 до 1500 USD. И, думаю, очень многие рассчитывали на цифру ближе к верхней границе указанного диапазона. В преддверии старта торгов рост объема сети Чиа значительно увеличился. И ожидания не обманули - на момент начала торгов 3 мая цена монеты Чиа составила внушительные 1400 USD. 
График роста объема сети Чиа

      После такого мощного старта рост объема сети Чиа только усилился. Всего же с 18 марта по 14 мая объем сети Чиа вырос более чем в 40 раз и, на момент написания статьи, составляет 4400 Петабайт. При этом, судя по графику, темпы роста объема сети Чиа в последние дни только увеличились. Несомненно, такой колоссальный рост связан с ценой монеты и текущей доходностью добычи.

График стоимости монеты Чиа

        Цена монеты Чиа с момента запуска торгов опускалась до 560 USD, но на текущий момент составляет более 1000 USD за одну монету. С текущей ценой монеты, потенциальная прибыль от её плоттинга и фарминга (майнинга) составляет десятки процентов от вложенного капитала в месяц.

Текущая доходность добычи Чиа на 6 Терабайт дискового пространства составляет более 500 USD в месяц

       На фоне текущей доходности добычи Чиа на рынке не могли не появиться предприниматели, которые решили заработать на продаже средств производства :). И появление средств производства не заставило себя долго ждать. 

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      Итак, встречайте: 15 самых дорогих готовых решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Авито прямо сейчас.

15-ое место: Ферма для майнинга chia coin 60тб за 600 тысяч рублей

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     К сожалению, точные характеристики оборудования не указаны, поэтому выводы о целесообразности покупки данного решения сделать сложно. Но 10 тысяч рублей за 1 Терабайт дискового пространства не кажутся мне выгодной покупкой.

14-ое место: Ферма для майнинга Chia объемом в 82 ТБ за 649 тысяч рублей

     Почти 8 тысяч рублей за один Терабайт - уже лучше, но морально устаревший процессор, и материнская плата с непонятным статусом гарантии на территории РФ - на мой взгляд, не самый разумный выбор.

13-ое место: Ферма для майнинг chia, 1000 долларов/месяц объемом 58 ТБ за 690 тысяч рублей

     Почти 12 тысяч рублей за один Терабайт и невнятно описанный конфиг - думаю, стоит пройти мимо.

12-ое место: Готовый бизнес Майнинг Chia Coin объемом 52 ТБ за 749 тысяч рублей

     Аппетиты растут - 14,4 тысячи рублей за один Терабайт и обещания дохода в 5-9 монет в месяц - пока это рекорд стоимости за Терабайт среди рассмотренных продавцов. Я бы себе такое решение точно не взял.

 11-ое место: Ферма для Chia чиа 86Tb за 750 тысяч рублей

     Внятное описание конфигурации в объявлении, современное производительное железо от именитых производителей и цена в 8700 рублей за 1 Терабайт - среди рассмотренных вариантов этот, по моему мнению, пока наилучший.

10-ое место: Ферма для майнинга chia coin на 58 ТБ за 800 тысяч рублей

13,8 тысяч рублей за один Терабайт и рейтинг продавца в три звезды - ну, в общем, Вы поняли.

9-ое место: Жесткий диск 12tb (8 шт), Chia, майнер на 98 ТБ за 800 тысяч рублей

     Судя по никнейму продавца сборка компьютеров для майнинга является его хобби. Но 8,2 тысяч рублей за один Терабайт и неплохие комплектующие заставляют присмотреться к объявлению немного внимательней. Но лично я бы выбрал сборку расположенную на 11-ом месте.

8-ое место: Hdd chia 100tb за 800 тысяч рублей

     Восемь тысяч рублей за один Терабайт ровно - неплохо. Но не хватает деталей для более объемного вывода.

7-ое место: Компьютер chia на 64 ТБ за 840 тысяч рублей

     Характеристики:

     - Корпус be quiet dark base 900
     - Материнка gigabyte b550 aorus master
     - Процессор ryzen 9 5900x
     - ОЗУ 64 ГБ Kinston hyper x
     - SSD - Corsair mp600 pro (2 по 2 Тб) - Raid 0
     - HDD - 5 штук по 12 об
     - SSD системный Samsung Evo 250 gb
     - СВО Fractal design prizm
     - Блок питания SeaSonic SSR-750PD2 PRIME PX-750 platinum
     - видеокарта 1030 для монитора

     Характеристики внушают уважение. Но 13 тысяч за один Терабайт - это далеко не самый оптимальный выбор среди рассматриваемых решений.

6-ое место: Ферма для майнинга Чиа(Chia) на 100 ТБ за 900 тысяч рублей

     Девять тысяч рублей за один Терабайт, мощный процессор, 64 ГБ ОЗУ и 7 TB SSD для плоттинга - возможно, стоящий вариант для того, чтобы потратить почти один миллион рублей.

5-ое место: Готовая Ферма для майнинга Chia очень быстрая на 128 ТБ за 1 миллион 250 тысяч рублей

     9,7 тысяч рублей за 1 ТБ - если необходим объем более 100 ТБ и Вы готовы потратить миллион с четвертью, то почему бы и нет. Судя по описанию в объявлении - продавец готов работать по договору с безналичным расчётом - дополнительный плюс.

4-ое место: Chia плоттер ферма 44Tb x 2 за 1 миллион 430 тысяч рублей

     12,3 тысяч за 1 ТБ - дороговато. Я бы не брал.

3-ое место: Chia - майнинг ферма, 70Tb, все настроено за 1 миллион 499 тысяч рублей

     Характеристики:
     AMD Ryzen 7 Pro 4750G (8 ядер - 16 потоков)
     2 x SSD NVMe 4.0 Samsung 980 Pro 512 Gb (до 5 Гб/сек, ресурс 93%)
     1 х SSD ADATA XPG SX8200 Pro 2 Тб 3D TCL, NVMe, еще даже не распакован, (до 3.5 Гб/сек, ресурс 1280 TBW !)
     5 x HDD SATA-6, суммарно на 70 Тб
     1 x SSD 120 Gb загрузочный
     RAM 32 Gb DDR4
     Материнская плата на чипсете B550
     Бесшумный корпус Fractal Design Define R5 со штатными местами для 10 х HDD.

     Почти 21 тысяча рублей за 1 ТБ дискового пространства - это очень дорого.

2-ое место: Western Digital/Kingston 1500 TB за 1 миллион 500 тысяч рублей

     Всего лишь одна тысяча рублей за один Терабайт. Непонятно как такое возможно. Предположу, что описание и/или цена некорректны. Возможно, стоит уточнить у продавца детали.

1-ое место: Threadripper 3990x, 2 x SSD 12.8TB Enterprise суммарным объемом 25 ТБ за 2 миллиона 200 тысяч рублей

    С космической ценой в 86 тысяч рублей за один Терабайт это решение можно рассматривать только тем, кто решит очень серьёзно начать заниматься плоттингом и фармингом Чиа. При этом вопрос с размещением созданных плотов необходимо будет решать дополнительно, так как такой монстр будет их создавать тысячами за месяц (сотни Терабайт плотов в месяц).
    Другими словами, если Вы готовы купить это чудо инженерной мысли, то будьте готовы тратить порядка трёх миллионов рублей в месяц на жесткие диски для размещения созданных плотов.
     Решение явно для тех, кто твёрдо решил заработать свой первый миллион долларов на майнинге Чиа :)

    Надеюсь, представленная выше информация окажется для Вас полезной и поможет принять правильные решения в Вашей текущей деятельности.

    P.S. Лично я вчера прикупил себе про запас пару HDD WD Ultrastar DC HC310 на 6 ТБ каждый (по 28,5 т.р.) и пару терабайтных SSD Samsung 870 EVO (по 11,5 т.р.), так как считаю, что цены на диски продолжат свой рост и повторится ситуация аналогично текущей ситуации с видеокартами. И как в воду глядел, сегодня в этом же магазине цена на HDD WD Ultrastar DC HC310 на 6 ТБ поднялась до 32 т.р.

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