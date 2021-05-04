Курс эфира продолжает свой исторический рост. Значение курса преодолело психологическую отметку в 3,5 тысячи долларов США за 1 монету. С начала года курс эфира вырос почти в пять раз.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Холдеры и майнеры, которые верили в то, что курс может достигнуть таких значений, могут фиксировать прибыль и праздновать.

Я, при входе в майнинг, ставил себе не очень амбициозную цель продавать эфир по курсу выше 1200 USD. К сожалению, я не верил в рост курса выше 3000 USD и не смог стойко смотреть на колебания курса. В итоге, я продал все свои три монеты по среднему курсу примерно в 2200 USD. Если бы я изначально ставил себе цель дождаться значений курса выше 3300 USD, то уже бы полностью окупил свои вложения. Как говорится: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". Но я оказался не настолько прозорлив.

реклама

При этом есть прогнозы, что курс эфира может достигнуть ещё более высоких значений до конца года. Но даже несмотря на текущий курс, многие трейдеры, которые играют на понижение, теряют огромные суммы денег. Так один из них потерял целых 74 млн. долларов США из-за роста курса эфира.

А как Вы считаете, какого максимального значения курс эфира достигнет до конца этого года?