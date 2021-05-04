Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
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Курс эфира продолжает свой исторический рост. Значение курса преодолело психологическую отметку в 3,5 тысячи долларов США за 1 монету. С начала года курс эфира вырос почти в пять раз.
Холдеры и майнеры, которые верили в то, что курс может достигнуть таких значений, могут фиксировать прибыль и праздновать.
Я, при входе в майнинг, ставил себе не очень амбициозную цель продавать эфир по курсу выше 1200 USD. К сожалению, я не верил в рост курса выше 3000 USD и не смог стойко смотреть на колебания курса. В итоге, я продал все свои три монеты по среднему курсу примерно в 2200 USD. Если бы я изначально ставил себе цель дождаться значений курса выше 3300 USD, то уже бы полностью окупил свои вложения. Как говорится: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". Но я оказался не настолько прозорлив.
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При этом есть прогнозы, что курс эфира может достигнуть ещё более высоких значений до конца года. Но даже несмотря на текущий курс, многие трейдеры, которые играют на понижение, теряют огромные суммы денег. Так один из них потерял целых 74 млн. долларов США из-за роста курса эфира.
А как Вы считаете, какого максимального значения курс эфира достигнет до конца этого года?
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