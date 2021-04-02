Курс Ethereum сегодня обновил исторический максимум и достиг 2081 USD
Курс эфира сегодня достиг 2082 USD, превзойдя предыдущий максимум в 2040 USD на 2%. Для достижения нового рекорда стоимости эфиру потребовалось менее полутора месяцев.
реклама
Спустя всего несколько минут курс несколько упал, но всё еще превышает предыдущее пиковое значение.
реклама
Если рост стоимости криптовалют будет продолжаться, то ситуация на рынке компьютерного железа продолжит оставаться крайне напряженной для обычных геймеров и любителей современного оборудования.
Некоторые аналитики предсказывают дальнейший рост курса эфира до 3500 USD еще в текущем году.
Остаётся только пожелать скорейшего увеличения производственных мощностей производителям компьютерного железа. Только это в долгосрочной перспективе может нормализовать баланс спроса и предложения на рынке компьютерного железа.
реклама
Лента материалов
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила