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Курс эфира сегодня достиг 2082 USD, превзойдя предыдущий максимум в 2040 USD на 2%. Для достижения нового рекорда стоимости эфиру потребовалось менее полутора месяцев.

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Спустя всего несколько минут курс несколько упал, но всё еще превышает предыдущее пиковое значение.

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Если рост стоимости криптовалют будет продолжаться, то ситуация на рынке компьютерного железа продолжит оставаться крайне напряженной для обычных геймеров и любителей современного оборудования.

Некоторые аналитики предсказывают дальнейший рост курса эфира до 3500 USD еще в текущем году.

Остаётся только пожелать скорейшего увеличения производственных мощностей производителям компьютерного железа. Только это в долгосрочной перспективе может нормализовать баланс спроса и предложения на рынке компьютерного железа.





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