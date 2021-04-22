Курс Ethereum сегодня обновил исторический максимум и достиг 2588 USD
Курс эфира сегодня достиг 2588 USD, превзойдя предыдущий максимум, достигнутый 16 апреля, на 2%.
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Всего с начала апреля курс эфира вырос более чем на 32%. Рыночная капитализация эфира приблизилась к 300 млрд. USD.
При этом некоторые аналитики предсказывают дальнейший рост курса эфира до 3500 USD еще в текущем году. Лично я считаю, что курс эфира будет расти еще пару месяцев и не доберётся до указанной отметки. На мой взгляд, пузырь на криптовалютном рынке надулся почти до максимума и скоро начнется ожидаемая многими коррекция, которая плавно перейдёт в криптозиму.
А как Вы считаете, когда начнётся долгожданная большая коррекция? Приглашаю высказаться в комментариях.
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