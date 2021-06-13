Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние пару недель хайп вокруг новой монеты Чиа (Chia) немного приутих. Во многом в этом виноваты сами разработчики данной монеты, которые не ожидали от своего детища такой огромной популярности. Они не стали сразу реализовывать возможность майнинга на пулах, который гарантирует регулярное получение дохода для добытчиков данной криптомонеты. Отсутствие официальных пулов затормозило процесс роста сети, так как по информации от разработчиков, подключение к официальным пулам потребует пересоздания всех ранее созданных плотов.

реклама

Но даже несмотря на это, сеть Чиа продолжает сильно увеличиваться в размерах. На текущий момент её объем превысил 22 миллиона Терабайт. Для понимания масштаба - этот объем примерно соответствует 2% от годового объема всех производимых дисковых накопителей в мире.

Объем сети Чиа на момент старта торгов 3 мая 2021 года Объем сети Чиа с момента старта торгов за 41 день вырос в 13 раз анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз Так как новостная поддержка запуска данной монеты была проведена на образцовом уровне, люди заметили эту монету, и многие решили вложиться в её добычу. В результате в магазинах были раскуплены практически все жесткие диски объемом более 4 ТБайт. Цены на такие жёсткие диски при этом взлетели в 3 раза.





Цена на 8 ТБ жесткий диск в июне 2020 года Для примера, если в июне 2020 года я купил в Ситилинк жесткий диск объемом 8 ТБ за 16890 рублей, то сейчас этот же диск в этом же магазине стоит немалые 43990 рублей (и это с учетом скидки в 8000 рублей).



Цена на 8 ТБ жесткий диск в июне 2021 года реклама Пока разработчики монеты заняты добавлением функционала добычи монеты с использованием пулов, сообщество энтузиастов данной монеты не дремлет. Разработчик с ником madMAx43vr выложил в открытый доступ свой Чиа плоттер, который позволяет создавать плоты Чиа гораздо быстрее официального плоттера. Так, по результатам тестирования самим разработчиком, на двухпроцессорном сервере с Intel Xeon E5-2650v2@2.60GHz с 256GB ОЗУ и с тремя SATA SSD 800GB в RAID0 создание плота Чиа заняло 42 минуты. Плоттер при этом использовал всего 16 процессорных потоков. Следует отметить, что для достижения такого результата потребовалось создать временный диск в ОЗУ (RAM диск) объемом 110 ГБайт. В качестве дополнительного бонуса от использования RAM диска на 75% было снижено общее количество записей на диски при создании плота. Разработчик и другие участники проекта Разработчик заявляет, что плоты, созданные с помощью его плоттера, проходят проверку на корректность с использованием инструмента Proof of Space от chiapos. реклама

Youtube канал Sloth Tech TV провёл тесты с использованием нового плоттера и установил новый мировой рекорд - плот был создан всего за 24 минуты. Для этого плоттер запускался на двухпроцессорном сервере с Intel Xeon E5-2690v2, использовалось 40 процессорных потоков и всего 64 ГБ ОЗУ.

Для понимания насколько это быстро: на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 3600 создание одного плота с использованием официального плоттера занимает в среднем 284 минуты.

Разработчик нового плоттера сообщает, что планирует в дальнейшем добавить в плоттер поддержку OpenCL для переноса большей части вычислений с CPU на GPU. Если это произойдёт, добытчики Чиа начнут создавать дополнительный спрос на видеокарты, что, вероятно, не сможет не сказаться на их стоимости.

реклама



