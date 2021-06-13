Плоттер от madMAx43v3r позволяет создавать плоты Чиа в разы быстрее официального плоттера
В последние пару недель хайп вокруг новой монеты Чиа (Chia) немного приутих. Во многом в этом виноваты сами разработчики данной монеты, которые не ожидали от своего детища такой огромной популярности. Они не стали сразу реализовывать возможность майнинга на пулах, который гарантирует регулярное получение дохода для добытчиков данной криптомонеты. Отсутствие официальных пулов затормозило процесс роста сети, так как по информации от разработчиков, подключение к официальным пулам потребует пересоздания всех ранее созданных плотов.
реклама
Но даже несмотря на это, сеть Чиа продолжает сильно увеличиваться в размерах. На текущий момент её объем превысил 22 миллиона Терабайт. Для понимания масштаба - этот объем примерно соответствует 2% от годового объема всех производимых дисковых накопителей в мире.
Так как новостная поддержка запуска данной монеты была проведена на образцовом уровне, люди заметили эту монету, и многие решили вложиться в её добычу. В результате в магазинах были раскуплены практически все жесткие диски объемом более 4 ТБайт. Цены на такие жёсткие диски при этом взлетели в 3 раза.
реклама
Пока разработчики монеты заняты добавлением функционала добычи монеты с использованием пулов, сообщество энтузиастов данной монеты не дремлет. Разработчик с ником madMAx43vr выложил в открытый доступ свой Чиа плоттер, который позволяет создавать плоты Чиа гораздо быстрее официального плоттера.
Так, по результатам тестирования самим разработчиком, на двухпроцессорном сервере с Intel Xeon E5-2650v2@2.60GHz с 256GB ОЗУ и с тремя SATA SSD 800GB в RAID0 создание плота Чиа заняло 42 минуты. Плоттер при этом использовал всего 16 процессорных потоков. Следует отметить, что для достижения такого результата потребовалось создать временный диск в ОЗУ (RAM диск) объемом 110 ГБайт. В качестве дополнительного бонуса от использования RAM диска на 75% было снижено общее количество записей на диски при создании плота.
Разработчик заявляет, что плоты, созданные с помощью его плоттера, проходят проверку на корректность с использованием инструмента Proof of Space от chiapos.
реклама
Youtube канал Sloth Tech TV провёл тесты с использованием нового плоттера и установил новый мировой рекорд - плот был создан всего за 24 минуты. Для этого плоттер запускался на двухпроцессорном сервере с Intel Xeon E5-2690v2, использовалось 40 процессорных потоков и всего 64 ГБ ОЗУ.
Для понимания насколько это быстро: на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 3600 создание одного плота с использованием официального плоттера занимает в среднем 284 минуты.
Разработчик нового плоттера сообщает, что планирует в дальнейшем добавить в плоттер поддержку OpenCL для переноса большей части вычислений с CPU на GPU. Если это произойдёт, добытчики Чиа начнут создавать дополнительный спрос на видеокарты, что, вероятно, не сможет не сказаться на их стоимости.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила