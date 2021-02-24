Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях
Вчера на сайте была опубликована статья, о том что курс эфира упал на 25%.
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Но не прошло и суток, как курс эфира практически отыграл вчерашнее падение и вырос практически на те же 25% (c 1378 USD до 1708 USD).
Если рост продолжится и рынок перейдёт к восходящему тренду, то у нас есть шансы на повышение цен на графические адаптеры, ведь с падением сроков окупаемости менее года гораздо больше майнеров будут покупать новое оборудование. К тому же часть из них могут попытаться взять дополнительные кредиты для расширения мощностей для майнинга, доукомплектовывая свои фермы новым оборудованием по ценам, весьма далёким от рекомендованных производителям.
В частности, майнеры уже перешли к покупке игровых ноутбуков с графическими адаптерами 30-ой серии. Подтверждением этого служит и отсутствие в магазине DNS популярных геймерских ноутбуков с видеокартами NVIDIA 3070.
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Я тоже поддался всеобщему ажиотажу и когда курс эфира достиг 1700 USD начал майнить на своём рабочем ноутбуке с 1660Ti.
С учетом того, что я его купил за 78 т.р. на Авито в ноябре прошлого года, полная окупаемость ноутбука при текущей доходности составляет 16 месяцев. Даже если он отобьёт только часть своей стоимости это уже принесёт мне большую пользу.
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