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Две мои предыдущие статьи на тему майнинга показали, что интерес к теме майнинга определённо есть. Об этом говорит как большое количество просмотров (более 36 тысяч), так и множество комментариев (более 480) всего за несколько дней. Поэтому, специально для интересующихся, представляю обзор шестнадцати самых дорогих майнинг ферм, которые имеются в продаже на Avito на 09.02.2021.

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Для каждой фермы я выполнил расчет стоимости за один мегахэш (далее - MHs), расчет по доходности и расчет по сроку окупаемости. Расчеты по доходности и сроку окупаемости выполнил для курса эфира 550 ETH/USD. Реальный курс эфира сейчас (1735 ETH/USD) более чем в три раза больше расчетного. В расчетах доходности считал, что 500 MHs приносят 1 ETH в месяц. Все расчеты Вы можете увидеть в сводной таблице в конце статьи.

16-место: Новая ферма для майнинга 12xRX5700XT 680MHS за 1,01 млн. рублей

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Из описания объявления: «Состав фермы:

- мат. плата: Gigabyte B250 fintech

- БП: 2x1600W (Gold)

- 12x Gigabyte Gaming OC RX 5700XT. Карты с хорошим охлаждением, 4 тепловые трубки, хороший радиатор. Память не греется.- основа: G3930, 4Gb DDR4, 120 Gb SSD

- Система HiveOS.

Очень хорошие карты, широкий диапазон разгона, 12 карт выдают 680 mhs на эфире абсолютно стабильно.»

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15-место: Топовая ферма для майнинга 12xRX 5700XT за 1,02 млн. рублей

Из описания объявления: «Карты РСТ. Великолепные карты, топовый охлад наравне с нитро+. Гарантия на карты 2 года.

Состав фермы:

- мат. плата: Gigabyte B250 fintech

- БП: 2x1600W (Gold)

- 12x MSI Gaming X RX 5700XT. Карты с топовым охлаждением, огромный радиатор. Память не греется. (чипы Samsung)

- основа: G3930, 4Gb DDR4, 120 Gb SSD

- Система HiveOS.

Очень хорошие карты, широкий диапазон разгона, 12 карт выдают под 680 mhs на эфире абсолютно стабильно. Вся ферма целиком потребляет 1,7КВт.»

14-место: Майнинг ферма RX5700 12 карт 630мх за 1,1 млн. рублей

Из описания объявления: «Майнинг ферма в составе 2-х ригов по 6 карт 5700. Всего 12 карт. Выдают 630 мх на эфире, что на сегодня составляет доход 80$ в день, 6000₽ в день.

Фермы на hive os настроены на минимальное потребление, каждая карта потребляет около 100 ватт

Можно разогнать до 660-680 мх, но тогда потребление увеличится.

Материнки на 8 карт, так что на каждый риг можно добавить по 2 карты.

Ферма работает и стабильно приносит каждый день, с продажей не тороплюсь.»

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13-место: Майнинг ферма 12 видеокарт RTX 3070 за 1,25 млн. рублей

Из описания объявления: «Предлагаю вашему вниманию НОВУЮ ферму для майнинга, собранную на 12 видеокартах Nvidia geforce rtx 3070

Срок окупаемости фермы: 8-10 месяцев !

А пока вы ждете, ферма продолжает приносить по 5 т.р. в сутки!

Карты новые, на гарантии.

Хэшрейт каждой карты около 63 MH.

Ферма собрана в конце января (30.01)

Комплектацию можно увидеть на фото.

Так же в наличии риг на 8 картах rtx 3080. Собран 02.02.21 Стоимость 1.45млн»

12-место: Майнинг ферма, корпус, 763Mh, из 24 видеокарт 1660Super за 1,278 млн. рублей

Из описания объявления: «Корпус: на 8 карт, гарантия на карты прилагается от магазина.

Карты: Nvidia Palit StormX 6GB 1660Super, 31,82MH/s

Температура: 54% на эфире,.

Протестирована, uptime 6d, скриншоты прилагаю.

Установлена дописанная Win2012R2, стабильная.

Материнская плата, Gigabyte Fintech B250 c модифицированным биосом, поддержка на 12 карт.

Все рейзера протестированы.

Доходность по ферме : 18-20$ с фермы, общий 60$ в день, на сейчас.

В месяц: от 520 до 700$ с фермы, общий 1500-1800$ в месяц, на сейчас.»

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11-место: Майнинг ферма риг на 12 3060ti за 1,3 млн. рублей

Из описания объявления: «12 3060 ti, купленные в январе, пломба, гарантия на месте

собранная ферма, с надежными дорогими комплектующими.

8 gigabyte 3060 ti gaming oc

4 gigabyte 3060 aorus

суммарно 750Mh

окупаемость 7-8 месяцев»

10-место: Майнинг ферма 2000mh из 38 видеокарт 5600XT-5700XT за 3,1 млн. рублей

Из описания объявления: «Ферма состоит из 38!!! Карт.

Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 13шт

GIGABYTE Radeon RX 5700 XT 5 шт

GIGABYTE Radeon RX 5700 10 шт

Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 5 шт

Powercolor AMD Radeon RX 5600 XT Red Devil 3 шт

GIGABYTE AMD Radeon RX 5600 XT 1 шт

MSI AMD Radeon RX 5600 XT GAMING M 1 шт

Общим хэш рейтом ~ 2000 mh

Всё собранно в 6 ригов.»

9-место: Майниг ферма 2500 mh из 50 видеокарт (1660Super, 3060Ti, 3080) за 5 млн. рублей

Из описания объявления: «6 риг в закрытом корпусе

21 видеокарта 1660super

28 видеокарт 3060ti

1 видеокарта 3080

2500 мх эфир

Чеки и коробки на все комплектующие.

6ква /час потребление

Продаю целиком. Торга нет»

8-место: Майнинг ферма (7.5 GH/s) из 192 видеокарты (AMD RX480, NVIDIA 1080Ti) за 9,25 млн. рублей

Из описания объявления: «Продам майнинг бытовку.

Бытовка полностью переделанная специально под майнинг.

Стоят фильтра, мощные вентиляторы.

Все риги установлены на железные стойки, которые заземлены! Имеется видеонаблюдение.

Доходность на сегодня составляет 540$ в сутки, или 16,200$ в месяц

Из оборудования:

16 ригов на amd sapphire rx480 8gb nitro +( все на памяти Самсунг) - 93 Карты, серверные Блоки питания+ где то стоят ewga , материнки asus prime z270p, ssd по 60 гб, 8гб оперативка.

12 ригов nvidia 1080ti asus strix 76 карт.

Мать Msi z 170 pro carbon. Ssd 60gb, оперативка 8гб, бп атх по1600w

И 3 Рига 1080ti gigabyte 23 Карты.

Asus prime z270p, atx1600w, ssd 60gb, 8гб оперативка.

Общий хешрейт 7500mh/s

Потребление : 40 кВт час

возможна продажа без бытовки - цена 8.900.000р»

7-место: Майнинг Ферма 4750мх из 154 видеокарт AMD 580 за 10 млн. рублей

Из описания объявления: «На фото помещение где собирали, сейчас все в отеле. На все комплектующие есть чеки, все куплено в декабре - январе, днс и регард. Блоки серверные Dell от промайнер с большим запасом 2700 ват. Гарантия на карты 3 года. Карт 154 шт 580 8г armor и 580 8g sapphire. Материнки 250 fintech 250.Ферма в работе только 2-ю Неделю .За это время не одного зависания. Собирал мастер знающий своё дело. Работает на hiveos, приходят уведомления в телеграмм об отключение /перезагрузки. Стоит всё в отеле в 100км от Москвы 4 рубля за 1 кВт энергии. В эту стоимость входит обслуживание оборудования ,продувка от пыли ,перезагрузка и т.д. мастер всегда на месте .Договор ответственного хранения . В отеле отличная вентиляция ,на картах от 40 до 50 градусов ,кулера крутятся на 23% иногда поднимается до 32.Прибыль от 379 до 700 долларов в день в зависимости от курса и сложности сети.

0.4 эфира в день/680 баксов на 06.02.21»

6-место: Майнинг ферма (6600 MHs) из 206 видеокарт (RX580 и 5700XT) за 13 млн. рублей.

Из описания объявления: «Ферма поставлена 5 декабря 2020 года.

Все карты на гарантии до 2023 года

Общий хеш 6600.

Доход 1.5 млн.

Карты rx580 8 gb 198 штук

И 5700 xt 8 штук

Продажа только целиком всей фермы.

По 2 к за хэш»

5-место: Действующая GPU-Майнинг ферма на 16000 MHs из 533 видеокарт (NVIDIA P106, AMD Radeon 470, 570) за 20 млн. рублей

Из описания объявления: «Оборудование находится в проверенном майнинг-отеле - можете оставить, можете забрать. Все обслуживание на майнинг-отеле, мы только оплачиваем электричество раз в месяц. Общая мощность фермы 16 GH. Видеокарты nvidia p106, radeon 470, 570. В среднем 1 эфир/сутки, но зависит от сложности сети.

При текущем курсе (на 12 января 2021) 1100usdt/сутки или 80000 рублей. 2 400 000 рублей/месяц - электричество (оплачиваем по 4,5р/кВт) 230 000 рублей/месяц - комиссия за вывод с биржи (2,5%).

Итого 2 110 000 рублей чистыми наличными в месяц.

Продаем дешево так как:

А) Оборудование не новое, в работе 1,5 года, но еще может эксплуатироваться более 5 лет при правильном подходе

Б) Текущую экономику считаем выше нормы, в среднем ферма приносит 1,3-1,5М/месяц»

4-место: Майнинг контейнер ферма RX580 640шт 19840 MHs за 26 млн. рублей.

Из описания объявления: «Новый майнинг контейнер с 80 ригами по 8 карт MSI RX580 8gb

Карты на гарантии

Контейнер новый

Приносит в месяц 47000$»

3-место: Контейнер майнинг. 640шт 5600XT 25600 MHs за 31 млн. рублей

Из описания объявления: «Карты ASUS DUAL-RX5600XT-T6G-EVO5600xt

Гарантия 36 мес.

Новый Контейнер с воздушным охлаждением.

80 ферм по 8 карт

Хэшрейт Eth в среднем 25.6Gh/s= 25600Mh/s

Доходность примерная на фото. За вычетом электроэнергии в среднем 63000$/мес.»

2-место: Контейнер Ферма для майнинга 640 карт 5700XT 33920 MHs за 34,32 млн. рублей

Из описания объявления: «Новый Контейнер с воздушным охлаждением. Карты все одинаковые. Гарантия на карты 24 мес.

Стоимость Контейнера на воздушном охлаждении с НДС

80 ферм по 8 карт 5700XT

Хэшрейт Eth в среднем 34Gh/s= 33920Mh/s

Доходность примерная на фото. За вычетом электроэнергии в среднем 6 млн ₽/мес»

1-место: Контейнер майнинга 98000 MHs на 1024 RTX3080 за 120 млн. рублей

Из описания объявления: «Есть контейнер на продажу с системой вентиляции и охлаждением.

Транспортный размер 12×2.45×2.9

Вычислительная мощьность 98 тыс. Mh/s.

Загрузка 1024 видеокарты RTX3080.

128 отдельных сегментов по 8 карт.

Жесткое транспортное крепление.

Гарантированное многоточечное охлаждение.

Доход от

9,7 долл. в минуту.

583 долл. в час.

13900 тыс. долл. в сутки.

Общее энергопотребление

265 киловат в час.»

Таблица. 16 самых дорогих майнинг ферм на 09.02.2021.