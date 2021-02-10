16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас
Две мои предыдущие статьи на тему майнинга показали, что интерес к теме майнинга определённо есть. Об этом говорит как большое количество просмотров (более 36 тысяч), так и множество комментариев (более 480) всего за несколько дней. Поэтому, специально для интересующихся, представляю обзор шестнадцати самых дорогих майнинг ферм, которые имеются в продаже на Avito на 09.02.2021.
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Для каждой фермы я выполнил расчет стоимости за один мегахэш (далее - MHs), расчет по доходности и расчет по сроку окупаемости. Расчеты по доходности и сроку окупаемости выполнил для курса эфира 550 ETH/USD. Реальный курс эфира сейчас (1735 ETH/USD) более чем в три раза больше расчетного. В расчетах доходности считал, что 500 MHs приносят 1 ETH в месяц. Все расчеты Вы можете увидеть в сводной таблице в конце статьи.
16-место: Новая ферма для майнинга 12xRX5700XT 680MHS за 1,01 млн. рублей
Из описания объявления: «Состав фермы:
- мат. плата: Gigabyte B250 fintech
- БП: 2x1600W (Gold)
- 12x Gigabyte Gaming OC RX 5700XT. Карты с хорошим охлаждением, 4 тепловые трубки, хороший радиатор. Память не греется.- основа: G3930, 4Gb DDR4, 120 Gb SSD
- Система HiveOS.
Очень хорошие карты, широкий диапазон разгона, 12 карт выдают 680 mhs на эфире абсолютно стабильно.»
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15-место: Топовая ферма для майнинга 12xRX 5700XT за 1,02 млн. рублей
Из описания объявления: «Карты РСТ. Великолепные карты, топовый охлад наравне с нитро+. Гарантия на карты 2 года.
Состав фермы:
- мат. плата: Gigabyte B250 fintech
- БП: 2x1600W (Gold)
- 12x MSI Gaming X RX 5700XT. Карты с топовым охлаждением, огромный радиатор. Память не греется. (чипы Samsung)
- основа: G3930, 4Gb DDR4, 120 Gb SSD
- Система HiveOS.
Очень хорошие карты, широкий диапазон разгона, 12 карт выдают под 680 mhs на эфире абсолютно стабильно. Вся ферма целиком потребляет 1,7КВт.»
14-место: Майнинг ферма RX5700 12 карт 630мх за 1,1 млн. рублей
Из описания объявления: «Майнинг ферма в составе 2-х ригов по 6 карт 5700. Всего 12 карт. Выдают 630 мх на эфире, что на сегодня составляет доход 80$ в день, 6000₽ в день.
Фермы на hive os настроены на минимальное потребление, каждая карта потребляет около 100 ватт
Можно разогнать до 660-680 мх, но тогда потребление увеличится.
Материнки на 8 карт, так что на каждый риг можно добавить по 2 карты.
Ферма работает и стабильно приносит каждый день, с продажей не тороплюсь.»
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13-место: Майнинг ферма 12 видеокарт RTX 3070 за 1,25 млн. рублей
Из описания объявления: «Предлагаю вашему вниманию НОВУЮ ферму для майнинга, собранную на 12 видеокартах Nvidia geforce rtx 3070
Срок окупаемости фермы: 8-10 месяцев !
А пока вы ждете, ферма продолжает приносить по 5 т.р. в сутки!
Карты новые, на гарантии.
Хэшрейт каждой карты около 63 MH.
Ферма собрана в конце января (30.01)
Комплектацию можно увидеть на фото.
Так же в наличии риг на 8 картах rtx 3080. Собран 02.02.21 Стоимость 1.45млн»
12-место: Майнинг ферма, корпус, 763Mh, из 24 видеокарт 1660Super за 1,278 млн. рублей
Из описания объявления: «Корпус: на 8 карт, гарантия на карты прилагается от магазина.
Карты: Nvidia Palit StormX 6GB 1660Super, 31,82MH/s
Температура: 54% на эфире,.
Протестирована, uptime 6d, скриншоты прилагаю.
Установлена дописанная Win2012R2, стабильная.
Материнская плата, Gigabyte Fintech B250 c модифицированным биосом, поддержка на 12 карт.
Все рейзера протестированы.
Доходность по ферме : 18-20$ с фермы, общий 60$ в день, на сейчас.
В месяц: от 520 до 700$ с фермы, общий 1500-1800$ в месяц, на сейчас.»
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11-место: Майнинг ферма риг на 12 3060ti за 1,3 млн. рублей
Из описания объявления: «12 3060 ti, купленные в январе, пломба, гарантия на месте
собранная ферма, с надежными дорогими комплектующими.
8 gigabyte 3060 ti gaming oc
4 gigabyte 3060 aorus
суммарно 750Mh
окупаемость 7-8 месяцев»
10-место: Майнинг ферма 2000mh из 38 видеокарт 5600XT-5700XT за 3,1 млн. рублей
Из описания объявления: «Ферма состоит из 38!!! Карт.
Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 13шт
GIGABYTE Radeon RX 5700 XT 5 шт
GIGABYTE Radeon RX 5700 10 шт
Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 5 шт
Powercolor AMD Radeon RX 5600 XT Red Devil 3 шт
GIGABYTE AMD Radeon RX 5600 XT 1 шт
MSI AMD Radeon RX 5600 XT GAMING M 1 шт
Общим хэш рейтом ~ 2000 mh
Всё собранно в 6 ригов.»
9-место: Майниг ферма 2500 mh из 50 видеокарт (1660Super, 3060Ti, 3080) за 5 млн. рублей
Из описания объявления: «6 риг в закрытом корпусе
21 видеокарта 1660super
28 видеокарт 3060ti
1 видеокарта 3080
2500 мх эфир
Чеки и коробки на все комплектующие.
6ква /час потребление
Продаю целиком. Торга нет»
8-место: Майнинг ферма (7.5 GH/s) из 192 видеокарты (AMD RX480, NVIDIA 1080Ti) за 9,25 млн. рублей
Из описания объявления: «Продам майнинг бытовку.
Бытовка полностью переделанная специально под майнинг.
Стоят фильтра, мощные вентиляторы.
Все риги установлены на железные стойки, которые заземлены! Имеется видеонаблюдение.
Доходность на сегодня составляет 540$ в сутки, или 16,200$ в месяц
Из оборудования:
16 ригов на amd sapphire rx480 8gb nitro +( все на памяти Самсунг) - 93 Карты, серверные Блоки питания+ где то стоят ewga , материнки asus prime z270p, ssd по 60 гб, 8гб оперативка.
12 ригов nvidia 1080ti asus strix 76 карт.
Мать Msi z 170 pro carbon. Ssd 60gb, оперативка 8гб, бп атх по1600w
И 3 Рига 1080ti gigabyte 23 Карты.
Asus prime z270p, atx1600w, ssd 60gb, 8гб оперативка.
Общий хешрейт 7500mh/s
Потребление : 40 кВт час
возможна продажа без бытовки - цена 8.900.000р»
7-место: Майнинг Ферма 4750мх из 154 видеокарт AMD 580 за 10 млн. рублей
Из описания объявления: «На фото помещение где собирали, сейчас все в отеле. На все комплектующие есть чеки, все куплено в декабре - январе, днс и регард. Блоки серверные Dell от промайнер с большим запасом 2700 ват. Гарантия на карты 3 года. Карт 154 шт 580 8г armor и 580 8g sapphire. Материнки 250 fintech 250.Ферма в работе только 2-ю Неделю .За это время не одного зависания. Собирал мастер знающий своё дело. Работает на hiveos, приходят уведомления в телеграмм об отключение /перезагрузки. Стоит всё в отеле в 100км от Москвы 4 рубля за 1 кВт энергии. В эту стоимость входит обслуживание оборудования ,продувка от пыли ,перезагрузка и т.д. мастер всегда на месте .Договор ответственного хранения . В отеле отличная вентиляция ,на картах от 40 до 50 градусов ,кулера крутятся на 23% иногда поднимается до 32.Прибыль от 379 до 700 долларов в день в зависимости от курса и сложности сети.
0.4 эфира в день/680 баксов на 06.02.21»
6-место: Майнинг ферма (6600 MHs) из 206 видеокарт (RX580 и 5700XT) за 13 млн. рублей.
Из описания объявления: «Ферма поставлена 5 декабря 2020 года.
Все карты на гарантии до 2023 года
Общий хеш 6600.
Доход 1.5 млн.
Карты rx580 8 gb 198 штук
И 5700 xt 8 штук
Продажа только целиком всей фермы.
По 2 к за хэш»
5-место: Действующая GPU-Майнинг ферма на 16000 MHs из 533 видеокарт (NVIDIA P106, AMD Radeon 470, 570) за 20 млн. рублей
Из описания объявления: «Оборудование находится в проверенном майнинг-отеле - можете оставить, можете забрать. Все обслуживание на майнинг-отеле, мы только оплачиваем электричество раз в месяц. Общая мощность фермы 16 GH. Видеокарты nvidia p106, radeon 470, 570. В среднем 1 эфир/сутки, но зависит от сложности сети.
При текущем курсе (на 12 января 2021) 1100usdt/сутки или 80000 рублей. 2 400 000 рублей/месяц - электричество (оплачиваем по 4,5р/кВт) 230 000 рублей/месяц - комиссия за вывод с биржи (2,5%).
Итого 2 110 000 рублей чистыми наличными в месяц.
Продаем дешево так как:
А) Оборудование не новое, в работе 1,5 года, но еще может эксплуатироваться более 5 лет при правильном подходе
Б) Текущую экономику считаем выше нормы, в среднем ферма приносит 1,3-1,5М/месяц»
4-место: Майнинг контейнер ферма RX580 640шт 19840 MHs за 26 млн. рублей.
Из описания объявления: «Новый майнинг контейнер с 80 ригами по 8 карт MSI RX580 8gb
Карты на гарантии
Контейнер новый
Приносит в месяц 47000$»
3-место: Контейнер майнинг. 640шт 5600XT 25600 MHs за 31 млн. рублей
Из описания объявления: «Карты ASUS DUAL-RX5600XT-T6G-EVO5600xt
Гарантия 36 мес.
Новый Контейнер с воздушным охлаждением.
80 ферм по 8 карт
Хэшрейт Eth в среднем 25.6Gh/s= 25600Mh/s
Доходность примерная на фото. За вычетом электроэнергии в среднем 63000$/мес.»
2-место: Контейнер Ферма для майнинга 640 карт 5700XT 33920 MHs за 34,32 млн. рублей
Из описания объявления: «Новый Контейнер с воздушным охлаждением. Карты все одинаковые. Гарантия на карты 24 мес.
Стоимость Контейнера на воздушном охлаждении с НДС
80 ферм по 8 карт 5700XT
Хэшрейт Eth в среднем 34Gh/s= 33920Mh/s
Доходность примерная на фото. За вычетом электроэнергии в среднем 6 млн ₽/мес»
1-место: Контейнер майнинга 98000 MHs на 1024 RTX3080 за 120 млн. рублей
Из описания объявления: «Есть контейнер на продажу с системой вентиляции и охлаждением.
Транспортный размер 12×2.45×2.9
Вычислительная мощьность 98 тыс. Mh/s.
Загрузка 1024 видеокарты RTX3080.
128 отдельных сегментов по 8 карт.
Жесткое транспортное крепление.
Гарантированное многоточечное охлаждение.
Доход от
9,7 долл. в минуту.
583 долл. в час.
13900 тыс. долл. в сутки.
Общее энергопотребление
265 киловат в час.»
Таблица. 16 самых дорогих майнинг ферм на 09.02.2021.
|Место в списке (16-ое - самая дешёвая ферма, 1-ое - самая дорогая ферма)
|Название фермы
|Цена, рублей
|Количество видеокарт в ферме, шт.
|Хэшрейт, MHs
|Расчетная стоимость за один MHs, рублей
|Доход за 1 месяц, ETH
|Доход за 1 месяц при курсе 550
ETH/USD , USD
|Доход за 1 месяц при курсе 73 рубля за 1 USD, рублей
|Окупаемость без учёта стоимости электроэнергии, месяцев
|16
|Новая ферма для майнинга 12xRX5700XT 680MHS за 1,01 млн. рублей
|
1 010 000
|12
|680
|1485
|
1,36
|
748
|
54 604
|
19
|15
|Топовая ферма для майнинга 12xRX 5700XT за 1,02 млн. рублей
|
1 020 000
|12
|680
|1500
|
1,36
|
748
|
54 604
|
19
|14
|Майнинг ферма RX5700 12 карт 630мх за 1,1 млн. рублей
|
1 100 000
|12
|630
|1746
|
1,26
|
693
|
50 589
|
22
|13
|Майнинг ферма 12 видеокарт RTX 3070 за 1,25 млн. рублей
|
1 250 000
|12
|756
|1653
|
1,51
|
831
|
60 706
|
21
|12
|Майнинг ферма, корпус, 763Mh, из 24 видеокарт 1660Super за 1,278 млн. рублей
|
1 278 000
|24
|764
|1673
|
1,52
|
840
|
61 349
|
21
|11
|Майнинг ферма риг на 12 3060ti за 1,3 млн. рублей
|
1 300 000
|12
|750
|1733
|
1,50
|
825
|
60 225
|
22
|10
|Майнинг ферма 2000mh из 38 видеокарт 5600XT-5700XT за 3,1 млн. рублей
|
3 100 000
|38
|2 000
|1550
|
4,00
|
2 200
|
160 600
|
20
|9
|Майниг ферма 2500 mh из 50 видеокарт (1660Super, 3060Ti, 3080) за 5 млн. рублей
|
5 000 000
|50
|2 500
|2000
|
5,00
|
2 750
|
200 750
|
25
|8
|Майнинг ферма (7.5 GH/s) из 192 видеокарты (AMD RX480, NVIDIA 1080Ti) за 9,25 млн. рублей
|
9 250 000
|192
|7 500
|1233
|
15,00
|
8 250
|
602 250
|
16
|7
|Майнинг Ферма 4750мх из 154 видеокарт AMD 580 за 10 млн. рублей
|
10 000 000
|154
|4 750
|2105
|
9,50
|
5 225
|
381 425
|
27
|6
|Майнинг ферма (6600 MHs) из 206 видеокарт (RX580 и 5700XT) за 13 млн. рублей
|
13 000 000
|206
|6 600
|1970
|
13,20
|
7 260
|
529 980
|
25
|5
|Действующая GPU-Майнинг ферма на 16000 MHs из 533 видеокарт (NVIDIA P106, AMD Radeon 470, 570) за 20 млн. рублей
|
19 999 999
|533
|16 000
|1250
|
32,00
|
17 600
|
1 284 800
|
16
|4
|Майнинг контейнер ферма RX580 640шт 19840 MHs за 26 млн. рублей
|
26 000 000
|640
|19 840
|1310
|
39,68
|
21 824
|
1 593 152
|
16
|3
|Контейнер майнинг. 640шт 5600XT 25600 MHs за 31 млн. рублей
|
31 000 000
|640
|25 600
|1211
|
51,20
|
28 160
|
2 055 680
|
16
|2
|Контейнер Ферма для майнинга 640 карт 5700XT 33920 MHs за 34,32 млн. рублей
|
34 320 000
|640
|33 920
|1012
|
67,84
|
37 312
|
2 723 776
|
13
|1
|Контейнер майнинга 98000 MHs на 1024 RTX3080 за 120 млн. рублей
|
120 000 000
|1 024
|98 000
|1224
|
196,00
|
107 800
|
7 869 400
|
16
|ИТОГО
|
278 627 999
|4 201
|220 970
|1541*
*средняя стоимость за 1 MHs по всем фермам
|
442,00
|
243 067
|
17 743 891
|
16
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