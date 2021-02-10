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16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас

Обзор рынка майнинг ферм с количеством видеокарт от 12 до 1024 шт. и стоимостью от одного миллиона рублей.
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RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
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     Две мои предыдущие статьи на тему майнинга показали, что интерес к теме майнинга определённо есть. Об этом говорит как большое количество просмотров (более 36 тысяч), так и множество комментариев (более 480) всего за несколько дней. Поэтому, специально для интересующихся, представляю обзор шестнадцати самых дорогих майнинг ферм, которые имеются в продаже на Avito на 09.02.2021. 

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     Для каждой фермы я выполнил расчет стоимости за один мегахэш (далее - MHs), расчет по доходности и расчет по сроку окупаемости. Расчеты по доходности и сроку окупаемости выполнил для курса эфира 550 ETH/USD. Реальный курс эфира сейчас (1735 ETH/USD) более чем в три раза больше расчетного. В расчетах доходности считал, что 500 MHs приносят 1 ETH в месяц. Все расчеты Вы можете увидеть в сводной таблице в конце статьи.

16-место: Новая ферма для майнинга 12xRX5700XT 680MHS за 1,01 млн. рублей

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Из описания объявления: «Состав фермы:
- мат. плата: Gigabyte B250 fintech
- БП: 2x1600W (Gold)
- 12x Gigabyte Gaming OC RX 5700XT. Карты с хорошим охлаждением, 4 тепловые трубки, хороший радиатор. Память не греется.- основа: G3930, 4Gb DDR4, 120 Gb SSD
- Система HiveOS.
Очень хорошие карты, широкий диапазон разгона, 12 карт выдают 680 mhs на эфире абсолютно стабильно.»

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15-место: Топовая ферма для майнинга 12xRX 5700XT за 1,02 млн. рублей

Из описания объявления: «Карты РСТ. Великолепные карты, топовый охлад наравне с нитро+. Гарантия на карты 2 года.
Состав фермы:
- мат. плата: Gigabyte B250 fintech
- БП: 2x1600W (Gold)
- 12x MSI Gaming X RX 5700XT. Карты с топовым охлаждением, огромный радиатор. Память не греется. (чипы Samsung)
- основа: G3930, 4Gb DDR4, 120 Gb SSD
- Система HiveOS.
Очень хорошие карты, широкий диапазон разгона, 12 карт выдают под 680 mhs на эфире абсолютно стабильно. Вся ферма целиком потребляет 1,7КВт.»

14-место: Майнинг ферма RX5700 12 карт 630мх за 1,1 млн. рублей

Из описания объявления: «Майнинг ферма в составе 2-х ригов по 6 карт 5700. Всего 12 карт. Выдают 630 мх на эфире, что на сегодня составляет доход 80$ в день, 6000₽ в день.
Фермы на hive os настроены на минимальное потребление, каждая карта потребляет около 100 ватт
Можно разогнать до 660-680 мх, но тогда потребление увеличится.
Материнки на 8 карт, так что на каждый риг можно добавить по 2 карты.
Ферма работает и стабильно приносит каждый день, с продажей не тороплюсь.»

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13-место: Майнинг ферма 12 видеокарт RTX 3070 за 1,25 млн. рублей

Из описания объявления: «Предлагаю вашему вниманию НОВУЮ ферму для майнинга, собранную на 12 видеокартах Nvidia geforce rtx 3070
Срок окупаемости фермы: 8-10 месяцев !
А пока вы ждете, ферма продолжает приносить по 5 т.р. в сутки!
Карты новые, на гарантии.
Хэшрейт каждой карты около 63 MH.
Ферма собрана в конце января (30.01)
Комплектацию можно увидеть на фото.
Так же в наличии риг на 8 картах rtx 3080. Собран 02.02.21 Стоимость 1.45млн»

12-место:  Майнинг ферма, корпус, 763Mh, из 24 видеокарт 1660Super за 1,278 млн. рублей

Из описания объявления: «Корпус: на 8 карт, гарантия на карты прилагается от магазина.
Карты: Nvidia Palit StormX 6GB 1660Super, 31,82MH/s
Температура: 54% на эфире,.
Протестирована, uptime 6d, скриншоты прилагаю.
Установлена дописанная Win2012R2, стабильная.
Материнская плата, Gigabyte Fintech B250 c модифицированным биосом, поддержка на 12 карт.
Все рейзера протестированы.
Доходность по ферме : 18-20$ с фермы, общий 60$ в день, на сейчас.
В месяц: от 520 до 700$ с фермы, общий 1500-1800$ в месяц, на сейчас.»

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11-место: Майнинг ферма риг на 12 3060ti за 1,3 млн. рублей

Из описания объявления: «12 3060 ti, купленные в январе, пломба, гарантия на месте
собранная ферма, с надежными дорогими комплектующими.
8 gigabyte 3060 ti gaming oc
4 gigabyte 3060 aorus
суммарно 750Mh
окупаемость 7-8 месяцев»

10-место: Майнинг ферма 2000mh из 38 видеокарт 5600XT-5700XT за 3,1 млн. рублей

Из описания объявления: «Ферма состоит из 38!!! Карт.
Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 13шт
GIGABYTE Radeon RX 5700 XT 5 шт
GIGABYTE Radeon RX 5700 10 шт
Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 5 шт
Powercolor AMD Radeon RX 5600 XT Red Devil 3 шт
GIGABYTE AMD Radeon RX 5600 XT 1 шт
MSI AMD Radeon RX 5600 XT GAMING M 1 шт
Общим хэш рейтом ~ 2000 mh
Всё собранно в 6 ригов.»

9-место: Майниг ферма 2500 mh из 50 видеокарт (1660Super, 3060Ti, 3080) за 5 млн. рублей 

Из описания объявления: «6 риг в закрытом корпусе
21 видеокарта 1660super
28 видеокарт 3060ti
1 видеокарта 3080
2500 мх эфир
Чеки и коробки на все комплектующие.
6ква /час потребление
Продаю целиком. Торга нет»

8-место: Майнинг ферма (7.5 GH/s) из 192 видеокарты (AMD RX480, NVIDIA 1080Ti) за 9,25 млн. рублей

Из описания объявления: «Продам майнинг бытовку.
Бытовка полностью переделанная специально под майнинг.
Стоят фильтра, мощные вентиляторы.
Все риги установлены на железные стойки, которые заземлены! Имеется видеонаблюдение.
Доходность на сегодня составляет 540$ в сутки, или 16,200$ в месяц
Из оборудования:
16 ригов на amd sapphire rx480 8gb nitro +( все на памяти Самсунг) - 93 Карты, серверные Блоки питания+ где то стоят ewga , материнки asus prime z270p, ssd по 60 гб, 8гб оперативка.
12 ригов nvidia 1080ti asus strix 76 карт.
Мать Msi z 170 pro carbon. Ssd 60gb, оперативка 8гб, бп атх по1600w
И 3 Рига 1080ti gigabyte 23 Карты.
Asus prime z270p, atx1600w, ssd 60gb, 8гб оперативка.
Общий хешрейт 7500mh/s
Потребление : 40 кВт час
возможна продажа без бытовки - цена 8.900.000р»

7-место: Майнинг Ферма 4750мх из 154 видеокарт AMD 580 за 10 млн. рублей

Из описания объявления: «На фото помещение где собирали, сейчас все в отеле. На все комплектующие есть чеки, все куплено в декабре - январе, днс и регард. Блоки серверные Dell от промайнер с большим запасом 2700 ват. Гарантия на карты 3 года. Карт 154 шт 580 8г armor и 580 8g sapphire. Материнки 250 fintech 250.Ферма в работе только 2-ю Неделю .За это время не одного зависания. Собирал мастер знающий своё дело. Работает на hiveos, приходят уведомления в телеграмм об отключение /перезагрузки. Стоит всё в отеле в 100км от Москвы 4 рубля за 1 кВт энергии. В эту стоимость входит обслуживание оборудования ,продувка от пыли ,перезагрузка и т.д. мастер всегда на месте .Договор ответственного хранения . В отеле отличная вентиляция ,на картах от 40 до 50 градусов ,кулера крутятся на 23% иногда поднимается до 32.Прибыль от 379 до 700 долларов в день в зависимости от курса и сложности сети.
0.4 эфира в день/680 баксов на 06.02.21»

6-место: Майнинг ферма (6600 MHs) из 206 видеокарт (RX580 и 5700XT) за 13 млн. рублей.

Из описания объявления: «Ферма поставлена 5 декабря 2020 года.
Все карты на гарантии до 2023 года
Общий хеш 6600.
Доход 1.5 млн.
Карты rx580 8 gb 198 штук
И 5700 xt 8 штук
Продажа только целиком всей фермы.
По 2 к за хэш»

5-место: Действующая GPU-Майнинг ферма на 16000 MHs из 533 видеокарт (NVIDIA P106, AMD Radeon 470, 570) за 20 млн. рублей

Из описания объявления: «Оборудование находится в проверенном майнинг-отеле - можете оставить, можете забрать. Все обслуживание на майнинг-отеле, мы только оплачиваем электричество раз в месяц. Общая мощность фермы 16 GH. Видеокарты nvidia p106, radeon 470, 570. В среднем 1 эфир/сутки, но зависит от сложности сети.
При текущем курсе (на 12 января 2021) 1100usdt/сутки или 80000 рублей. 2 400 000 рублей/месяц - электричество (оплачиваем по 4,5р/кВт) 230 000 рублей/месяц - комиссия за вывод с биржи (2,5%).
Итого 2 110 000 рублей чистыми наличными в месяц.
Продаем дешево так как:
А) Оборудование не новое, в работе 1,5 года, но еще может эксплуатироваться более 5 лет при правильном подходе
Б) Текущую экономику считаем выше нормы, в среднем ферма приносит 1,3-1,5М/месяц»

4-место: Майнинг контейнер ферма RX580 640шт 19840 MHs за 26 млн. рублей.

Из описания объявления: «Новый майнинг контейнер с 80 ригами по 8 карт MSI RX580 8gb
Карты на гарантии
Контейнер новый
Приносит в месяц 47000$»

3-место: Контейнер майнинг. 640шт 5600XT 25600 MHs за 31 млн. рублей

Из описания объявления: «Карты ASUS DUAL-RX5600XT-T6G-EVO5600xt
Гарантия 36 мес.
Новый Контейнер с воздушным охлаждением.
80 ферм по 8 карт
Хэшрейт Eth в среднем 25.6Gh/s= 25600Mh/s
Доходность примерная на фото. За вычетом электроэнергии в среднем 63000$/мес.»

2-место: Контейнер Ферма для майнинга 640 карт 5700XT 33920 MHs за 34,32 млн. рублей

Из описания объявления: «Новый Контейнер с воздушным охлаждением. Карты все одинаковые. Гарантия на карты 24 мес.
Стоимость Контейнера на воздушном охлаждении с НДС
80 ферм по 8 карт 5700XT
Хэшрейт Eth в среднем 34Gh/s= 33920Mh/s
Доходность примерная на фото. За вычетом электроэнергии в среднем 6 млн ₽/мес»

1-место: Контейнер майнинга 98000 MHs на 1024 RTX3080 за 120 млн. рублей

Из описания объявления: «Есть контейнер на продажу с системой вентиляции и охлаждением.
Транспортный размер 12×2.45×2.9
Вычислительная мощьность 98 тыс. Mh/s.
Загрузка 1024 видеокарты RTX3080.
128 отдельных сегментов по 8 карт.
Жесткое транспортное крепление.
Гарантированное многоточечное охлаждение.
Доход от
9,7 долл. в минуту.
583 долл. в час.
13900 тыс. долл. в сутки.
Общее энергопотребление
265 киловат в час.»

Таблица. 16 самых дорогих майнинг ферм на 09.02.2021.

Место в списке (16-ое - самая дешёвая ферма, 1-ое - самая дорогая ферма) Название фермы Цена, рублей Количество видеокарт в ферме, шт. Хэшрейт, MHs Расчетная стоимость за один MHs, рублей Доход за 1 месяц, ETH Доход за 1 месяц при курсе 550 
ETH/USD , USD		 Доход за 1 месяц при курсе 73 рубля за 1 USD, рублей Окупаемость без учёта стоимости электроэнергии, месяцев
16 Новая ферма для майнинга 12xRX5700XT 680MHS за 1,01 млн. рублей
1 010 000
12 680 1485
1,36
748
54 604
19
15 Топовая ферма для майнинга 12xRX 5700XT за 1,02 млн. рублей
1 020 000
12 680 1500
1,36
748
54 604
19
14 Майнинг ферма RX5700 12 карт 630мх за 1,1 млн. рублей
1 100 000
12 630 1746
1,26
693
50 589
22
13 Майнинг ферма 12 видеокарт RTX 3070 за 1,25 млн. рублей
1 250 000
12 756 1653
1,51
831
60 706
21
12 Майнинг ферма, корпус, 763Mh, из 24 видеокарт 1660Super за 1,278 млн. рублей
1 278 000
24 764 1673
1,52
840
61 349
21
11 Майнинг ферма риг на 12 3060ti за 1,3 млн. рублей
1 300 000
12 750 1733
1,50
825
60 225
22
10 Майнинг ферма 2000mh из 38 видеокарт 5600XT-5700XT за 3,1 млн. рублей
3 100 000
38 2 000 1550
4,00
2 200
160 600
20
9 Майниг ферма 2500 mh из 50 видеокарт (1660Super, 3060Ti, 3080) за 5 млн. рублей 
5 000 000
50 2 500 2000
5,00
2 750
200 750
25
8 Майнинг ферма (7.5 GH/s) из 192 видеокарты (AMD RX480, NVIDIA 1080Ti) за 9,25 млн. рублей
9 250 000
192 7 500 1233
15,00
8 250
602 250
16
7 Майнинг Ферма 4750мх из 154 видеокарт AMD 580 за 10 млн. рублей
10 000 000
154 4 750 2105
9,50
5 225
381 425
27
6 Майнинг ферма (6600 MHs) из 206 видеокарт (RX580 и 5700XT) за 13 млн. рублей
13 000 000
206 6 600 1970
13,20
7 260 
529 980
25
5 Действующая GPU-Майнинг ферма на 16000 MHs из 533 видеокарт (NVIDIA P106, AMD Radeon 470, 570) за 20 млн. рублей
19 999 999
533 16 000 1250
32,00
17 600
1 284 800
16
4 Майнинг контейнер ферма RX580 640шт 19840 MHs за 26 млн. рублей
26 000 000
640 19 840 1310
39,68
21 824
1 593 152
16
3 Контейнер майнинг. 640шт 5600XT 25600 MHs за 31 млн. рублей
31 000 000
640 25 600 1211
51,20
28 160
2 055 680
16
2 Контейнер Ферма для майнинга 640 карт 5700XT 33920 MHs за 34,32 млн. рублей
34 320 000
640 33 920 1012
67,84
37 312
2 723 776
13
1 Контейнер майнинга 98000 MHs на 1024 RTX3080 за 120 млн. рублей
120 000 000
1 024 98 000 1224
196,00
107 800
7 869 400
16
ИТОГО
278 627 999
4 201 220 970 1541*
*средняя стоимость за 1 MHs по всем фермам
442,00
243 067
17 743 891
16
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tarick
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Renegade1979
01:26
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Михаил Яныхбаш
01:26
Рынок ПК - это прежде всего работа. а учитывая что сейчас это еще и удаленка - то в общем, спрос будет.
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
Genrix
01:23
один сокет или каждый раз новый - какая разница?
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
Slow Mo
01:22
Ждать подгоревшее б/у из под мйнинга ,еще неизвестно когда-такое себе удовольствие.АМД теряет рынок карт,где-то сама виновата ,где фанатизм зеленый,НВ по круче в даже в бабле будет-видать консоли ее...
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Walter Sullivan
01:21
в Пакистане есть геймеры ?
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Saknussemm
01:12
За статью спасибо, работа добротная. Только в эмоциональной оценке полученных результатов можно и поспорить. Так, если вдуматься, то прогресс за 10 лет по некоторым параметрам вовсе не так впечатляющ:...
До чего дошел прогресс — Xeon E5450 vs. Core i3-8100 в современных приложениях и играх
Леонид Л.
00:57
А потом биток обвалится и будет огромная куча дурачков с нафиг никому не нужным железом.
Майнер рассказал о сверходходах большой фермы из ноутбуков на базе GeForce RTX 3060
Николай Тищенко
00:55
А если обвала крипты не будет в этот раз? Если стоимость монет останется на текущем уровне? Ждать придётся 1-2 года.
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Slow Mo
00:51
1ми сдохнут каклы от голода и холода,да и земля своя не нужна)Мова и то чужая(польско-галицкий диалект),батрачат по всему миру,зато Ариец -тьфу
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
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