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Как перестать ненавидеть майнинг: 5 стадий принятия неизбежного.

Майнер - это геймер в его развитии

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Отрицание

Хайп, поднятый вокруг криптовалют был мной замечен под конец 2017 года. На тот момент у меня был вполне современный системник (Intel Core i7 4790k, материнская плата на чипсете Z97, 32ГБ ОЗУ DDR 3-2400 и Radeon R9 290X), который я собрал в августе 2014 года, как раз перед падением курса рубля.

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Референсная AMD Radeon R9 290X реклама Раньше я любил играть, и это сборка радовала меня до лета 2016 года, когда я забросил игры и занялся более важными делами. Несмотря на то, что в игры я перестал играл, я хотел иметь в своём ПК самое современное железо, в том числе и современную и мощную видеокарту. Но цены на видеокарты в тот момент устремились ввысь.





Гнев

Сразу я не мог понять, что происходит на рынке, но изучив вопрос, я был возмущен таким положением дел и, как большинство, также начал винить майнеров, которые пачками скупали видеокарты, создавали ажиотажный спрос и запускали цены на видеокарты в космос.

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Я считал, что тема криптовалют, это пузырь, который скоро лопнет, и счастливые геймеры и любители новых железок получат возможность купить новые видеокарты по рекомендованным ценам.

Торг

Криптовалютный бум не стихал. Прочитав много разных статей, я начал понимать, что начать майнить может практически любой. И даже с одной видеокартой Radeon R9 290X, купленной в 2014 году за 13 т.р., которая тогда выдавала около 26 Мегахешей (MHs) на эфире, можно зарабатывать несколько тысяч рублей в месяц.

Депрессия

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Я начал взвешивать все за и против.

За была возможность заработать и отбить стоимость железа.

Против был шум: референсная модель Radeon R9 290X, а у меня была именно она, под нагрузкой шумела очень сильно. Ввиду отсутствия балкона, компромисс был найден в размещении системного блока на кухне под столом.

Также против было снижение ресурса оборудования, но помня, что микросхемы проектируются с учетом работы по нагрузкой в несколько лет, этот минус я проигнорировал.

Принятие

В январе 2018 года курс эфира достиг отметки в 1000 долларов США и я решил провести эксперимент – майнить, пока смогу получать более 1000 рублей чистой прибыли в месяц.

Далее было просто: создал кошелёк на MyEtherWallet, скачал Claymore's Miner и начал майнить на пуле eth.nanopool.org. Спустя месяц, в середине февраля, вывел 0.058 эфира по курсу $974 через криптообменнинк, который нашел на сайте bestchange.ru, и получил около 3000 рублей. В марте вывел еще 0.058 эфира по курсу $520 – получил около 1700 рублей. В марте курс продолжил падение, и я решил закончить эксперимент.

Выводы, которые я для себя сделал по результатам эксперимента: майнинг это просто, майнить может любой, смысл в определённых условиях в майнинге точно есть.

В следующей статье я расскажу как я зашел в майнинг в декабре 2020 года: составление плана, бюджетирование, поиск оборудования, сборка, размещение, вывод денег.

Пространство над холодильником может приносить деньги



