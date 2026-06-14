Суммарно сокет LGA 1700 получит поддержку пяти линеек процессоров

Многие упрекают Intel за то, что компания слишком быстро меняет сокеты и оставляет пользователей у разбитого корыта после выхода новой платформы. Но, как можно заметить, с появлением сокета LGA 1700 ситуация кардинально изменилась.

Известный инсайдер Jaykihn опубликовал пост, в котором он четко указал на скорый релиз очередного поколения CPU Intel для LGA 1700. Как указывает эксперт, обновление будет представлять собой апгрейд серии Raptor Lake, но никаких новых функций новинки не получат.

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Также не планируется выпуск высокопроизводительных моделей для энтузиастов. Максимальная конфигурация топового Raptor Lake Next будет включать 8 P-ядер и 8 E-ядер. Кроме «флагмана» на полки магазинов также поступят 6-ядерник с 4 E-ядрами и 4-ядерник без энергоэффективных ядер.

Таким образом, новая линейка процессоров рассчитана на массовый сегмент. Сохранение гибридного контроллера памяти DDR4/DDR5 даст возможность построить недорогой ПК в 2027 году, формально с процессором последнего поколения, но в реальности немного устаревшим.

Конечно, для энтузиастов покупка Raptor Lake Next лишена смысла. В текущих рыночных условиях данные CPU будут выполнять роль заполнения пробела на рынке перед выходом Nova Lake. Кроме того, они позволят реализовать накопленную отбраковку Raptor Lake, а также придадут маркетинговое ощущение новизны ПК на основе LGA 1700.