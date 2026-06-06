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Криптоэксперт указал на открывающееся окно возможностей для аккумуляции BTC
Стратегия приобретения активов на дне дает прирост капитала после восстановления и последующего роста рынка
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Блогер с Youtube-канала The4atlanin заявил, что текущее падение на криптовалютном рынке — это превосходная возможность для покупки биткоина, поскольку он достиг примерно уровней дна в текущем макроцикле. И хотя осторожные инвесторы могут скептически относиться к данной тактике, она успешно проявила себя в прошлые периоды.

Так, в 2018 году криптоэксперт начал аккумулировать BTC по средней цене $3500, что позднее принесло ему солидную прибыль. В 2022 году он так же как и в прошлый раз вышел на связь, чтобы сообщить о достижении очередного момента для сбора «цифрового золота» по выгодной стоимости. В его случае она составила около $18000.

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И вот теперь, в середине 2026 года, пришла очередная пора покупать BTC, как указал The4atlanin. Глядя на графики на биржах, многие могут оценить ситуацию как катастрофу. Но блогер считает, что это отличный шанс откупить новое дно перед полетом на $160 000 за BTC.

В своем ролике он за один подход приобрел порцию BTC на $25 000 по цене ~$61 000. А также озвучил последовательность действий для тех, кто хочет инвестировать в рынок определенную сумму. Последнюю можно разбить на три части: на одну купить сейчас, вторую потратить при возможном падении BTC до 55-56 тысяч долларов, а третью использовать при дальнейшем спаде или, если он не случится, при откате вверх обратно к $60 000.

Также The4atlanin продемонстрировал метрики Glassnode, согласно которым Ethereum вошел в «зону капитуляции», и его тоже можно откупать для пополнения портфеля. Хотя блогер говорит, что лично сам берет только BTC.

Метрика Long Term Holder NUPL по биткоину указывает на достижение «зоны страха», но до «зоны капитуляции» еще далеко, поэтому входить сейчас на полную сумму может быть рано. Однако, учитывая тенденции современного крипторынка, «зона капитуляции» может остаться не затронутой.

В связи с этим The4atlanin решает подстраховаться и приобрести немного BTC, чтобы не остаться вне рынка. Но если «зона капитуляции» все же покажется, то в ход пойдут сразу все имеющиеся средства для максимального затаривания биткоином.

#криптовалюта #биткоин #btc
Источник: youtube.com
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