Razg0n_blog
Intel заставляет производителей готовых ПК переходить на новые процессоры для сохранения поставок
Компании должны перейти на процессоры с техпроцессом Intel 18A, чтобы продолжать получать новые поставки CPU

Опубликованный отчет Nikkei Asia показывает, что Intel начала оказывать давление на производителей ПК и ноутбуков в США, Китае и на Тайване, заставляя их массово и как можно скорее перейти на использование процессоров последнего поколения. 

Конкретно речь идет о Core Ultra 3 Panther Lake и Wildcat Lake на базе техпроцесса Intel 18A. Фактически компания устроила настоящий шантаж индустрии, поскольку не оставляет участникам рынка выбора. Те должны определить, либо они переходят на новые CPU, либо же в дальнейшем перестают получать поставки от Intel.

Intel объявила своим клиентам, что поставки Panther Lake и Wildcat Lake «более надежны», чем Alder Lake, Raptor Lake и Arrow Lake. Также говорится о перенаправлении ограниченных мощностей по производству CPU на базе 7-нм норм на выпуск серверных решений. По словам представителя одного из вендоров, серверные процессоры приносят на 20% больше денег, поэтому о запросе дополнительных квот на производство старых CPU не может идти и речи.

Другой вендор заказал у Intel 100 чипов на 7-нм техпроцессе, но получил лишь 30, 10 из которых оказались на базе Intel 18A. В случае отказа последние передадут другим фирмам. Intel заявила Nikkei Asia, что продвижение Core Series 3 является неотъемлемой частью стратегии по работе с клиентами, но не указала, заставляет ли она переходить их на новые CPU.

Еще один источник добавил, что в прошлом году производители выпустили на рынок несколько решений на Intel 18A, в основном чтобы поддержать компанию, а не в ответ на высокий спрос. Создание подобных продуктов обходится недешево, а цены на ПК получаются высокими.

Но OEM-производителям не остается иного выбора, как модернизировать большую часть линий под более дорогой кремний. Процесс займет минимум три месяца и повлечет за собой рост прочих характеристик девайсов, включая дисплеи, датчики и другие компоненты для оправдания высокой стоимости.

#intel #процессор #core ultra 3
Источник: tomshardware.com
