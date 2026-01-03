ProKino
The War Zone: Китай начал переоборудовать сухогрузы в «авианосцы» для военных БПЛА
Отследить, что несёт такой импровизированный авианосец – настоящие контейнеры с гражданским грузом или ударные или разведывательные БПЛА, невероятно трудно

Китайские специалисты приступили к переоборудованию гражданских сухогрузов в импровизированные авианосцы, предназначенные для использования беспилотной авиации, о чем информируют журналисты портала The War Zone (TWZ).

По данным журналистов TWZ, китайские инженеры переделали средний грузовой корабль в боевое судно, способное использовать актуальные версии БПЛА. Так, на верхнюю палубу сухогруза смонтировали катапульту, работающую на электромагнитной энергии. Благодаря совершенному механизму катапульты обычный корабль может использовать классические БПЛА, относящиеся к самолётному типу.


Источник изображения: РБК

Дополнительным подтверждением высказанной гипотезы служат фотографии, сделанные на территории верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Так, рядом с кораблем засняли ударные дроны с большими крыльями, покрытые малозаметным материалом. Эксперты по беспилотной авиации предполагают, что сфотографированные БЛА очень похожи на дроны Collaborative Combat Aircraft.

Ряд иностранных специалистов высказали мнение, что возможно снятые дроны всего лишь макеты, хотя не исключено, что в КНР пока только отрабатывают концепцию базирования беспилотников на суднах, планируя использовать её в будущем.  

#военные новости #бпла #авианосец #военные технологиии #авианосцы для беспилотников #авианосцы китай #авианосец для беспилотников
Источник: twz.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
2
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
10
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
4
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
2
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
+
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
260
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
2
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
17
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
14

Сейчас обсуждают

Vorvort
17:33
Артемий Лебедев, перелогинься! 😄
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
17:27
Эээ, ну тут то 14700 выигрывает именно благодаря многоядерной производительности в большинстве сценариев, всё честно. А что не так, надо чтобы учитывался выигрыш только в нескольких играх с помощью го...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
corsi
17:21
1050 Ti стоила меньше $150, жрала в два раза меньше 1060/570, и в принципе нормально накидывала всем старым видеокартам. Для стареньких или компактных ПК вполне нормальный вариант был. Да и на момент ...
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
TM1
17:08
всем хорош ХЗД, но как я на Амд с разгоном памяти напрыгался - и все равно ПСП у интел всегда выше. Вот если АМД сделает двойной контроллер памяти на ХЗД - это будет не догнать.
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
iponec
16:53
ну вот и всё. иишная помойка на оверлохерше.
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Imun
16:39
А кста какую нейронку юзал угорь? Для написания этого порожняка... Вот тут прям запах жпт чувствуется . кремниевые тупик, залатой василёк, вонючий вентилятор... Затычка.... Нас кинула... Всё в духе...
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
iponec
16:12
позавидуй нищяя рвань
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Ghosteer
15:57
Какой итог? Как сижу на 1080ти уже 10й год, так и дальше буду сидеть. Потому что теже 4060, и даже 5060 при чистой производительности в онлайн играх идут на том же уровне. мб возьму 5070 б/у, либо 309...
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
dimkahon
15:50
GTX 1050 Ti была лютым говном уже на момент выхода. Меня удивляет гейм-публика. Хотят cgi-графику в 4К и при этом чтоб работало на условной 3060. Хотеть не вредно. Не хватает на 5090 - покупай консол...
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Chihonya
15:38
Шеша, печень еще есть?)
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter