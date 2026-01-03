Отследить, что несёт такой импровизированный авианосец – настоящие контейнеры с гражданским грузом или ударные или разведывательные БПЛА, невероятно трудно

Китайские специалисты приступили к переоборудованию гражданских сухогрузов в импровизированные авианосцы, предназначенные для использования беспилотной авиации, о чем информируют журналисты портала The War Zone (TWZ).

По данным журналистов TWZ, китайские инженеры переделали средний грузовой корабль в боевое судно, способное использовать актуальные версии БПЛА. Так, на верхнюю палубу сухогруза смонтировали катапульту, работающую на электромагнитной энергии. Благодаря совершенному механизму катапульты обычный корабль может использовать классические БПЛА, относящиеся к самолётному типу.





Дополнительным подтверждением высказанной гипотезы служат фотографии, сделанные на территории верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Так, рядом с кораблем засняли ударные дроны с большими крыльями, покрытые малозаметным материалом. Эксперты по беспилотной авиации предполагают, что сфотографированные БЛА очень похожи на дроны Collaborative Combat Aircraft.

Ряд иностранных специалистов высказали мнение, что возможно снятые дроны всего лишь макеты, хотя не исключено, что в КНР пока только отрабатывают концепцию базирования беспилотников на суднах, планируя использовать её в будущем.